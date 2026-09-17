افضل: پالایش نفت بندرعباس باید شخصیت یک تیم مدعی را پیدا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی افضل شامگاه پنجشنبه پس از پیروزی ۲ بر یک پالایش نفت بندرعباس مقابل گیتی‌پسند در نشست خبری، اظهار کرد: بازی بسیار خوبی را از هر دو تیم شاهد بودیم و باید به بازیکنان دو تیم خسته‌نباشید گفت.

وی افزود: در پنج دقیقه پایانی فشار زیادی روی تیم ما وجود داشت، اما دروازه‌بان و سایر بازیکنان با تمام توان بازی کردند و از جان و دل برای حفظ نتیجه جنگیدند.

سرمربی پالایش نفت بندرعباس با اشاره به شرایط تیمش پیش از این مسابقه، بیان کرد: دو بازیکن خوب ما پیش از بازی بیمار شدند و شرایط استفاده از آنها را نداشتیم، بنابراین از دو بازیکن جوان استفاده کردیم که عملکرد بسیار خوبی داشتند.

افضل ادامه داد: هدف ما این است که تیم پالایش نفت بندرعباس هرچه جلوتر می‌رود، شخصیت یک تیم مدعی را پیدا کند و بتواند در کورس بالای جدول قرار بگیرد. این موضوع یکی از وظایف من است که این ذهنیت را به بازیکنان منتقل کنم که می‌توانند بهتر از این بازی کنند.

وی با اشاره به محدودیت تعویض‌های تیمش، گفت: گیتی‌پسند بازیکنان ملی‌پوش زیادی دارد، اما ما تعویض‌های محدودی داشتیم و تقریباً با هفت بازیکن بازی را پیش بردیم. خدا را شکر که با وجود این شرایط توانستیم سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را کسب کنیم.

سرمربی پالایش نفت بندرعباس در ادامه درباره حواشی دقایق پایانی مسابقه، گفت: فوتبال بازی جوانمردانه و اخلاق است و نباید همه چیز را فدای نتیجه کنیم. در جریان بازی اتفاقاتی رخ داد که باعث ناراحتی من شد، هرچند ممکن است عمدی یا غیرعمدی بوده باشد.

افضل، تصریح کرد: گیتی‌پسند تیم بزرگی است و باشگاه برای موفقیت این تیم هزینه زیادی کرده است. طبیعی است که وقتی امتیاز از دست می‌دهند ناراحت باشند، اما معتقدم حتی در شرایط پراسترس نیز باید اخلاق و احترام حفظ شود.

وی درباره عملکرد داوران این دیدار نیز، گفت: داوری ممکن است اشتباه کند و من نیز شاید در تشخیص برخی صحنه‌ها اشتباه داشته باشم، بنابراین در جایگاهی نیستم که درباره همه تصمیم‌های داور اظهارنظر کنم.

سرمربی پالایش نفت بندرعباس، خاطرنشان کرد: در مجموع قضاوت این مسابقه را بد نمی‌دانم و بهتر است کارشناسان داوری پس از بازبینی صحنه‌ها درباره خطاها و اتفاقات بازی نظر بدهند. ما نیز نظر کارشناسان را می‌پذیریم.

افضل، گفت: در گذشته نیز هم برده‌ایم و هم باخته‌ایم و حتی در برخی مسابقات معتقد بودیم پنالتی برای ما گرفته نشده است، اما تلاش کرده‌ایم این مسائل را بهانه‌ای برای نتیجه مسابقه قرار ندهیم.

وی در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که تیم پالایش نفت بندرعباس به مرور زمان به جایگاهی برسد که در جمع تیم‌های بالای جدول حضور داشته باشد و بازیکنان نیز باور کنند که ظرفیت ارائه بازی‌های بهتر را دارند.