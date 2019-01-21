پروژه توسعه خط ۶ مترو مجددا فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد افشار پیش از ظهر دوشنبه در جلسه مشترک با فرماندار ویژه شهرری، عضو شورای اسلامی شهر، میراث فرهنگی شهرری و مدیر پروژه خط ۶ مترو، گفت: پروژه توسعه خط ۶ مترو از ایستگاه دولت آباد تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) علاوه بر مسائل زیست محیطی و کاهش بار ترافیکی به عنوان موتور محرک ری و کانون توسعه این شهر باستانی نیز نقش آفرینی می کند.

افشار افزود: دسترسی آسان به موقعیت های گردشگری، تاریخی و مذهبی در پیش بینی محل ایستگاه ها در مسیر توسعه خط ۶، لحاظ شده است که تاثیر بسزایی در توسعه گردشگری ری خواهد داشت.

شهردار منظقه ۲۰ تهران با اشاره به اینکه حفاری تونل مترو موجب تغییراتی در مسیر آبهای زیرزمینی و در نهایت کاهش دبی آب چشمه علی شده بود، افزود: با توجه به اهمیت حفظ این میراث ارزشمند جلسه مشترک با حضور مدیران ارشد شهرری تدارک دیده شد تا با روشن گری و اطلاع رسانی، دغدغه حفظ میراث ۸ هزار ساله شهرری مرتفع و امکان فعالیت مجدد پروژه توسعه خط ۶ مترو فراهم شود.

افشار به توضیحات مشاوران پروژه و مطالعات علمی انجام شده از سوی مجریان مترو اشاره کرد و گفت: بستر سنگی در بالادست چشمه علی وجود دارد که حفاری تونل مترو موجب ایجاد حفره هایی در آن محدوده شده است که با اتمام حفاری در این محدوده جریان آب چشمه علی به وضعیت سابق بر خواهد گشت و این اتفاق موقتی است.

شهردار منطقه ۲۰ یادآور شد: پیمانکار متعهد شده در جریان فعالیت عمرانی، آسیبی به اثر تاریخی چشمه علی وارد نمی شود.



