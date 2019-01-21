اوج وابستگی حکومت طاغوت به بیگانگان برای نسل جوان تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر ،آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی ظهر دوشنبه در دیدار با اعضای دفتر امام جمعه این شهرستان با اشاره به این نکته که انقلاب اسلامی ایران یک نعمت بزرگ محسوب می شود، اظهار داشت: انقلاب اسلامی یک نعمت بزرگ محسوب می شود که خداوند به ما عنایت کرده است.

امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با اشاره به رنج ها و مشقت های مردم در دوران رژیم شاهنشاهی افزود: به عنوان فردی که دوران قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی را درک کرده ام، اعلام می کنم که ما هم اکنون در بهشت حضور داریم،دشمن توطئه های فراوانی را علیه نظام اسلامی برنامه ریزی کرده است.

وی ادامه داد: دوران شاهنشاهی، دوران تاریک و سیاهی محسوب می شد و تمامی منافع این ملت در اختیار بیگانگان قرار داشت و شاه وابسته به سران مستکبر عالم بود.

آیت الله محمودی با اشاره به این نکته که دشمن پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، منافع خود را در خطر دید، بیان داشت: دشمن پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، توطئه های فراوانی را طراحی و برنامه ریزی کرد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین گفت: جنگ تحمیلی یکی از نمونه های بارز فعالیت های دشمن بر علیه نظام اسلامی بود اما با تکیه برایمان و اراده الهی و رهبری هوشیارانه و حضور مردم در صحنه، توطئه های دشمن خنثی شده است.

وی بیان داشت: امروز باید قدر و ارزش انقلاب اسلامی ایران دانسته شود و در این میان بزرگداشت باشکوه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی می تواند بسیاری از اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی را تحقق بخشد.

محمودی گفت: باید همه دستگاه ها و نهادها به وظیفه و رسالت خود در بزرگداشت ایام الله دهه مبارک فجر و چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی عمل کنند و هر گونه کوتاهی در این زمینه از سوی هیچ ارگانی پذیرفتنی نیست.