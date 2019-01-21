  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۳۷

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان خبر داد

المپیاد جغرافیا برای نخستین بار در کشور برگزار شد

المپیاد جغرافیا برای نخستین بار در کشور برگزار شد

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان از برگزاری المپیاد جغرافیا برای اولین بار در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی در بازدید از محل برگزاری آزمون المپیاد علمی جغرافیا در مدارس موفقیان و مدرس منطقه ۷ با بیان اینکه امسال المپیادهای علمی دانش آموزی با استقبال بسیار خوبی همراه بوده تصریح کرد: حدود چهار و نیم درصد از دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم و قریب به ۸۴ هزار نفر در این آزمون ها ثبت نام کرده اند.

 مهاجرانی با اشاره به برگزاری المپیاد جغرافیا برای اولین بار در کشور افزود: امروز شاهد برگزاری المپیاد جغرافیا برای اولین بار در کشور هستیم و با اعزام دانش آموزان به کشور هنگ کنک، اولین حضور دانش آموزان ایرانی در این مسابقات را شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: المپیادهای ادبی، ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، نجوم، اخترفیزیک و سلول های بنیادی ۹ المپیادی هستند که به صورت معمول اجرا می شوند و به جز المپیاد ادبی و المپیاد سلول های بنیادی که به صورت ملی برگزار می شود، بقیه در سطح جهانی هستند و دانش آموزان به مسابقات جهانی اعزام  می شوند.

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان به عنوان یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی در حوزه تعلیم و تربیت، برگزاری المپیادهای علمی دانش آموزی را برشمرد و گفت: مفتخریم بگوییم حضور دانش آموزان در المپیادها به طور کل فرآیندی است که بعد از انقلاب اسلامی آغاز شده  و این فرآیند در قبل از انقلاب به هیچ عنوان سابقه نداشته و ما این را مدیون انقلاب اسلامی هستیم.

کد مطلب 4519600

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها