المپیاد جغرافیا برای نخستین بار در کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی در بازدید از محل برگزاری آزمون المپیاد علمی جغرافیا در مدارس موفقیان و مدرس منطقه ۷ با بیان اینکه امسال المپیادهای علمی دانش آموزی با استقبال بسیار خوبی همراه بوده تصریح کرد: حدود چهار و نیم درصد از دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم و قریب به ۸۴ هزار نفر در این آزمون ها ثبت نام کرده اند.

مهاجرانی با اشاره به برگزاری المپیاد جغرافیا برای اولین بار در کشور افزود: امروز شاهد برگزاری المپیاد جغرافیا برای اولین بار در کشور هستیم و با اعزام دانش آموزان به کشور هنگ کنک، اولین حضور دانش آموزان ایرانی در این مسابقات را شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: المپیادهای ادبی، ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، نجوم، اخترفیزیک و سلول های بنیادی ۹ المپیادی هستند که به صورت معمول اجرا می شوند و به جز المپیاد ادبی و المپیاد سلول های بنیادی که به صورت ملی برگزار می شود، بقیه در سطح جهانی هستند و دانش آموزان به مسابقات جهانی اعزام می شوند.

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان به عنوان یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی در حوزه تعلیم و تربیت، برگزاری المپیادهای علمی دانش آموزی را برشمرد و گفت: مفتخریم بگوییم حضور دانش آموزان در المپیادها به طور کل فرآیندی است که بعد از انقلاب اسلامی آغاز شده و این فرآیند در قبل از انقلاب به هیچ عنوان سابقه نداشته و ما این را مدیون انقلاب اسلامی هستیم.