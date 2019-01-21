حاشیه نشینی و سکونت گاه های غیررسمی معضل اصلی مردم بومهن است

به گزارش خبرنگار مهر، امیرالله حقیقی پیش از ظهر دوشنبه در شورای اداری پردیس طی سخنانی گفت: پردیس شهر جدید و مهاجرپذیری است و چشم انداز جمعیتی آن در آینده بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزارنفر است.

وی افزود: شهرستان پردیس دارای بافت اجتماعی بسیار متفاوت است و در ایجاد شهرهای جدید باید ساختار فرهنگی و اجتماعی آن توجه کرد.

فرماندار پردیس گفت: شهر جدید پردیس نیازمند نگاه ویژه مسئولان در بخش فرهنگی و اجتماعی است، بومهن هم شهری مهاجر پذیر بوده و حاشیه نشینی و سکونت گاه های غیررسمی هم یکی از مشکلات این شهر است.توجه به آسیب های اجتماعی در شهرستان پردیس باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بارگذاری جمعیت در شهرستان پردیس برنامه ریزی برای کاهش آسیب های اجتماعی را می طلبد و تاکنون ۶ جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی در شهرستان پردیس برگزار شده که بالغ بر ۶۰ مصوبه داشته است.

نماینده عالی دولت در پردیس افزود: اورژانس اجتماعی شهرستان پردیس نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه است، اکنون ۹۹ درصد ادارات مستقر در شهرستان پردیس در ساختمان های استیجاری مشغول خدمات رسانی هستند و ۸۵ درصد مساحت شهرستان پردیس در عرصه محیط زیست قرار دارد و این وضعیت، شرایط را برای سرمایه گذاران در بخش های ورزشی و صنعتی دشوار کرده است.