پیش بینی بودجه ۳۱۰۰ میلیارد تومانی سال آینده شیراز / کاهش ۳ درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه شهردار شیراز در هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای شهر شیراز لایحه بودجه سال ۹۸ شهرداری شیراز را به شورای شهر ارائه کرد.

حیدر اسکندرپور تصریح کرد: لایحه بودجه سال آینده شهرداری شیراز ۳۱۰۰ میلیارد تومان است که در مقایسه با سال ۹۷ حدود ۳ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: بودجه شهری ۲۴ درصد افزایش و جمع جاری ۳۰ درصد افزایش داشته است و سهم عمرانی نیز ۷۰ درصد در نظر گرفته شده است.

شهردار شیراز یادآور شد: این درصدها در حالی ممکن است که بودجه محقق شود که ۲۱۰۰ میلیارد تومان عمرانی است.

اسکندرپور یادآور شد: در سال جاری ۹۷ درصد بودجه برای پروژه های نیمه تمام شهر شیراز هزینه شده است.