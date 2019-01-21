دانش آموزان دنباله رو شهدای دانش آموز باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور پیش از ظهر دوشنبه در مراسم بدرقه ۲۷۰ دانش آموز اعزامی راهیان نور اسلامشهر به مناطق عملیاتی جنوب طی سخنانی گفت: سال ۶۰ به بعد که بسیجیان در قالب گردان ها و تیم ها به مناطق جنگی اعزام شدند، شاهد اعزام های متعددی از مدارس به جبهه ها بودیم و دانش آموزانی در سن و سال شما عزیزان در پاسخ به ندای بنیان گذار انقلاب اسلامی عازم جبهه ها می شدند.

فرماندار اسلامشهر افزود: نوجوانانی مانند شما از خودگذشتگی کردند، تا امروز در آسایش و امنیت باشیم، اما هنوز علی رغم همه کارهای خوبی که انجام شده بسیاری از واقعیات خوب جنگ گفته نشده است و حضور در مناطق جنگی می تواند بخشی از این ناگفته ها را تشریح کند.

راویان واقعیات و مطالب دقیق در خصوص مناطق عملیاتی به ویژه منطقه عملیاتی شلمچه را بیان کنند، تا قدرت خداوند را که به رزمندگان اسلام عطا کرده بود، بیش از پیش بدانید.

وی با اشاره به شهادت ۳۶ هزار دانش آموز در ۸ سال دفاع مقدس گفت: شما دنباله رو شهدای رزمنده هستید، که در این مسیر کار سخت و در عین حال دشواری دارید، باید با قدرت مسیر جانبازان، شهدا و رزمندگان را دنبال کنید.