به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا امروز دوشنبه از روسیه خواست سامانه موشکی کروزی را که به تازگی ساخته است منهدم کند و در توجیه این درخواست مدعی شد که این سامانه نقض مستقیم توافق منع موشک‌های هسته‌ای میان‌ برد (INF) است.

در همین راستا، «رابرت وود» نماینده آمریکا در سازمان خلع سلاح جهانی، مسکو را به بی‌ثباتی جهان متهم کرد.

وی در این باره مدعی شد: روسیه باید همه موشک‌های SSC-۸، پرتابگرها و تجهیزات مربوط به آنها را در راستای دفاع از توافق منع موشک‌های هسته‌ای میان‌ برد (INF) منهدم کند.

گفتنی است ترامپ تهدید کرده که اوایل ماه میلادی فوریه از این توافق خارج خواهد شد.