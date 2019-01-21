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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۰۵

آمریکا: روسیه موشک‎های جدید خود را منهدم کند!

آمریکا: روسیه موشک‎های جدید خود را منهدم کند!

نماینده آمریکا در سازمان خلع سلاح جهانی مدعی است روسیه برای نشان دادن پایبندی خود به توافق منع موشک‎های هسته‎ای میان‎ برد، باید موشک‎های کروز جدید و همه ادوات وابسته به آن را تخریب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا امروز دوشنبه از روسیه خواست سامانه موشکی کروزی را که به تازگی ساخته است منهدم کند و در توجیه این درخواست مدعی شد که این سامانه نقض مستقیم توافق منع موشک‌های هسته‌ای میان‌ برد (INF) است.

در همین راستا، «رابرت وود» نماینده آمریکا در سازمان خلع سلاح جهانی، مسکو را به بی‌ثباتی جهان متهم کرد.

وی در این باره مدعی شد: روسیه باید همه موشک‌های SSC-۸، پرتابگرها و تجهیزات مربوط به آنها را در راستای دفاع از توافق منع موشک‌های هسته‌ای میان‌ برد (INF) منهدم کند.

گفتنی است ترامپ تهدید کرده که اوایل ماه میلادی فوریه از این توافق خارج خواهد شد.

کد مطلب 4519649
مریم خرمایی

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