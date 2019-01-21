ابراز نگرانی سازمان ملل نسبت به اوضاع زندانیان سیاسی بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، «میشل فورست» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر روز گذشته در صفحه توییتر خود نسبت به وضعیت دو زندانی سیاسی بحرینی «ناجی فتیل» و «علی حاجی» که از قربانیان شکنجه اند ابراز نگرانی کرد.

فتیل و حاجی بیش از دو ماه است در زندان مرکزی بحرین «جو» در اعتراض به عدم تمکین مدیریت زندان برای دسترسی آنها به حقوق اولیه و اساسی اشان مانند رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا زده اند و «فتیل» که خود از فعالان حقوق بشر است جمعه گذشته (۱۸ ژانویه ۲۰۱۸) در نامه ای از زندان نوشته است در روزهای آینده از آشامیدن مایعات هم خودداری خواهد کرد.

در مقابل مسئولان زندان «فتیل» و «حاجی» را به زندان انفرادی منتقل نموده و از آشامیدن و وسایل نظافت شخصی و استحمام محروم کردند و در سلولی بوده اند که در آن آب فاضلاب جاری بوده و حشرات و موش هم به وفور وجود داشته اند. همچنین در نیمه های شب تعمدا آنها را از خواب بیدار می کرده اند.

فتیل و حاجی در نامه ای به فعالان حقوقی، نمایندگان پارلمان ها و آزادگان عالم و سازمان های حقوق بشری در راس آنها سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر آورده اند که ما قربانیان شکنجه ایم، از همگان می خواهیم تا به حکومت بحرین برای دستیابی ما به حقوقمان به عنوان زندانیان اندیشه فشار آوردند.