به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمال ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندار گرمسار به میزبانی دفتر وی ضمن بیان اینکه امروز معادن نمک این شهرستان میتوانند در زمره جاذبههای گردشگری استان سمنان قرار گیرند، تأکید کرد: معادن میتوانند ازلحاظ گردشگری طبیعی، غار نوردی و گردشگری ورزشی، گردشگری هنری شامل تورهای عکاسی، گردشگری علمی شامل دانشجویان از رشتههای مختلف و درنهایت گردشگری درمانی شامل استفاده از خواص پزشکی نمک مؤثر باشند.
وی بابیان اینکه گرمسار میتواند قطب گردشگری نمک درمانی کشور شود، افزود: باید در راستای جذب سرمایهگذار در این حوزه تلاش کنیم.
سرپرست میراث فرهنگی استان سمنان ضمن بیان اینکه زیرساختهای گردشگری حوزههای طبیعی و درمانی در معادن گرمسار میبایست مهیا شوند تا رغبت حضور سرمایهگذاران را شاهد باشیم، گفت: باید در راستای شناساندن ظرفیتهای خوب گردشگری در معادن گرمسار اهتمام ویژهای از سوی مسئولان صورت گیرد.
جمال دیگر ظرفیت معادن گرمسار را ویژگی تبدیلشدن به صنایعدستی و سوغات دانست و تأکید کرد: امروز طراحی بر روی سنگ نمک و نگهداری آن در خانه به واسطه خواص درمانی دارای طرفداران بسیاری است که ترویج آن همچنین می تواند اشتغال خوبی را نیز برای گرمسار به دنبال داشته باشد.
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