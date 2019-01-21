ایراد من به باغ کتاب فعالیت رانتی آن بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جعفریه مدیر نشر ثالث پس از انتشار جوابیه عبدالعظیم فریدون مدیر نشر محراب قلم درباره مصاحبه اخیر خود در یادداشتی که برای مهر ارسال کرد به سوالات مطرح شده از سوی فریدون پاسخ داد.

در این یادداشت آمده است:

آقای فریذون در پاسخ خود به مصاحبه اینجانب پنج سوال مطرح کرده است که به آنها پاسخ می‌دهم.

من در مصاحبه به صراحت بیان کردم که فروشگاه نشر ثالث را چگونه خریداری کردم اما ایشان اصرار دارد که بگوید من وامی از سوی وزارت ارشاد با بهره کم گرفته‌ام. اگر ایشان در این زمینه سندی دارد بد نیست برای اطلاع خودم نیز منتشر کند.

از سوی دیگر گفته‌اند که کافی‌شاپ کودک باغ کتاب متعلق به نشر ثالث است که این ادعا کذب است. این مکان را من به شخصه و با همکاری دوستی در مزایده گرفتیم و فعالیت آن نیز ربطی به نشر ثالث ندارد. مزید اطلاع ایشان من فعالیت‌های اقتصادی دیگری هم دارم که ارتباطی با نشر ثالث ندارد کما اینکه خود ایشان هم فعالیت‌هایی در زمینه‌های زیارتی و سیاحتی دارند که قاعدتا ربطی به انتشارات محراب قلم ندارد.

آقای فریدون خواستار انتشار سند مزایده این مکان شده است که باید به اطلاع ایشان برسانم که این سند در صورت لزوم و به درخواست مدیر باغ کتاب به رویت افرادی که لازم باشد خواهد رسید و دلیلی برای انتشار آن در فضای عمومی وجود ندارد.

صحبت من درباره شرکت ماه‌پیشونی و رانت آن است و این شرکت را از این کار منع کردم. اینکه با استفاده از امکانات آموزش و پرورش در قالب رانت بهره‌برداری شود. اینکه به صورت اتوبوسی دانش‌آموز بیاورند به این مرکز رانت نیست؟ کدام کتابفروشی در تهران چنین امکانی را دارد که آموزش و پرورش در اختیار این دوستان قرار می‌دهد؟ کاش به اینها پاسخ می‌دادند و مهمتر از همه اینها درباره رانت خودشان و دوستانشان درباره اجاره فروشگاه‌های شهر کتاب نیز کماکان پاسخی نداده‌اند.