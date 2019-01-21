محصولات عشایر برندسازی شود/ ضرورت افزایش سهمیه آرد عشایر

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی مقدم ظهر دوشنبه در شورای عشایر خراسان جنوبی با بیان اینکه عشایر یکی از جوامع ارزشمند و مهم کشور به خصوص در مناطق مرزی هستند، افزود: اگر به این بخش توجه نکنیم به خودمان ضرر رسانده ایم.

وی ادامه داد: عشایر علاوه بر اینکه به عنوان مرزبانان غیور کشور محسوب می شوند، در تولیدات گیاهی و تامین پروتئین مورد نیاز جامعه نقش بسزایی دارند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: عشایر ذخایر انقلاب هستند که باید همواره مشکلاتشان رصد و مورد توجه قرار گیرند.

وی تاکید کرد: همه دستگاه های عضو شورای عشایری خراسان جنوبی موظف هستند نسبت به اختصاص سهم عشایر در برنامه ریزی ها نقش خودشان را ایفا کنند.

علوی مقدم با بیان اینکه در مقابل حق عشایر تا رسیدن به نقطه ایده آل ها فاصله زیادی داریم، اظهار کرد: کارگروه محرومیت زدایی و توجه به مناطق محروم شکل گرفته تا اقدامات محرومیت زدایی به صورت منسجم انجام شود.

وی خواستار برند سازی محصولات عشایری شد و افزود: همچنین می طلبد در راستای حذف واسطه ها چاره ای اندیشیده که محصولات عشایری مستقیم وارد بازار فروش شود.

علوی مقدم خواستار افزایش سهمیه آرد عشایر شد و گفت: همچنین مشکلات تامین وثیقه عشایر برای وام باید مرتفع شود.