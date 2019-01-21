کشف ۵۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح گفت: با تلاش مجاهدانه ماموران انتظامی استان همدان از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان همدان کشف شده است.

وی افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷ درصد افزایش دارد که این امر نشاندهنده تلاش جهادی، هوشمندانه، هدفمند و همراه با روحیه انقلابی مجموعه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان است.

سردار کامرانی صالح گفت: گفتمان سازی در استان در خصوص مخدر های جدید از قبیل گل به منظور ایجاد عزم استانی در امر پیشگیری و مقابله با این معضل در بین دستگاه های عضو شورای هماهنگی، از دیگر تلاش های پلیس است.

وی با اشاره به طرح های متعدد پلیس مبارزه با مواد مخدر در راستای جمع آوری معتادان متجاهر بیان داشت: اجرای ۸۱۴ جلسه آموزش همگانی با ۶۳ هزار و ۵۰۰ نفر از فراگیران جامعه هدف از دیگر اقدامات پلیس در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی در زمینه مواد مخدر در استان است.