وقوع درگیری منجر به جنایت در خیابان خیام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی در توضیح این خبر اظهار کرد: عصر روز گذشته وقوع درگیری میان ۲ مغازه دار شیرآلات فروشی در محدوده خیابان خیام به کلانتری ۱۱۳ بازار اعلام شد و با حضور مأموران کلانتری در محل و بررسی های اولیه مشخص شد که درگیری بین دو جوان ۳۰ و ۳۵ ساله صورت گرفته است که طی آن با شکسته شدن شیشه ویترین یک مغازه فروش شیرآلات، سر و گردن یکی از طرفین درگیری به شدت مجروح شده است که بلافاصله با هماهنگی های انجام شده با اورژانس تهران، جوان مصدوم به بیمارستان منتقل و طرف دیگر درگیری به نام «مصطفی» نیز دستگیر شد.

وی افزود: متاسفانه علیرغم انتقال مجروح به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی، وی فوت شد که بلافصله موضوع به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد و با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد، متهم برای تحقیقات در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و مدعی شد هر زمان با مقتول روبرو می شده، وی بدون هیچ دلیل مشخصی به او فحاشی می کرده تا اینکه در روز حادثه به او اعتراض می کند که همین مساله به درگیری ختم می شود.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، تصریح کرد: متهم پرونده در شرایطی مدعی است که ابتدا مقتول به سمت حمله ور شده است که بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته اطلاعات متفاوتی را در اختیار کارآگاهان قرار داده است؛ این تصاویر قاتل را در شرایطی نشان می دهد که پس از نزدیک شدن به مقتول، او را به ویترین شیشه ای مغازه کوبیده و این مساله به تخریب شیشه ویترین و مجروح شدن مقتول انجامیده است.

سرهنگ گودرزی، در پایان خاطر نشان کرد: تحقیقات در خصوص این پرونده، در مراحل اولیه قرار دارد و متهم با قرار بازداشت موقت در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.