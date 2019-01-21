«کاروان قرآنی انقلاب» به همت رادیو راهی شد/ آغاز حرکت ۲۲ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، مراسم بدرقه کاروان قرآنی انقلاب صبح امروز اول بهمن با حضور حمید شاه‌آبادی معاون صدای رسانه ملی و مدیران امور قرآنی کشور در جوار مرقد امام خمینی (ره) برگزار شد و سپس این کاروان، حرکت ۲۲ روزه خود را آغاز کرد.

معاون صدای رسانه ملی، در این مراسم طی سخنانی ضمن آرزوی توفیق برای این کاروان که به همت شبکه رادیویی قرآن شکل گرفته است، گفت: این روزها گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را گرامی‌ می‌داریم. از جمله اقدامات ارزشمند در این ۴۰ سال، روش‌های نوین و نگاه های جدیدی است که برای گستردگی و ترویج قرآن در دستور کار قرار گرفته است.

وی حرکت این کاروان را نو و قابل تحسین دانست و در ادامه با تاکید بر زنده نگهداشتن یاد و خاطره حضرت امام خمینی(ره) گفت: ایشان با دست خالی و با توکل به خدا و اهتمام به مفاهیم قرآن کریم، حرکت بزرگی را بنیانگذاری کردند، مسیر زندگی ایشان بر اساس قرآن و سیره اهل بیت طراحی شده بود.

شاه آبادی در پایان بیان کرد: وجه استکبارستیزی حضرت امام خمینی (ه) بر اساس آموزه‌های قرآنی بود. هر چیز که برای حضرت امام، مبنا بود برای مقام معظم رهبری نیز ملاک و معیار بود و هست.