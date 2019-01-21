انتقال ایستگاه عوارضی امامزاده هاشم به شهر لوشان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، مصطفی سالاری در حاشیه بازدید از شهر لوشان گفت: جابجایی عوارضی امام‌زاده هاشم در سال‌های گذشته از مطالبات جدی مردم شهرستان رودبار بود. وجود این عوارضی در این منطقه هزینه بسیاری برای ساکنین محدوده این شهرستان به دنبال داشته است.

استاندار گیلان با بیان اینکه جلسات کارشناسی بسیاری برای حل این مشکل برگزار شد، افزود: در نتیجه این پیگیری‌ها مقرر شد که جانمایی عوارضی در ورودی استان گیلان و در شهر لوشان انجام شود.

وی در ادامه گفت: به منظور کاهش ترافیک به ویژه در ایام تعطیلات و نوروز، پیش از آغاز سال جدید پست بازرسی نیروی انتظامی به صورت موقت از شهر رودبار به ورودی استان (شهر لوشان) انتقال پیدا می‌کند.

سالاری از احداث یک مجتمع خدمات رفاهی در جوار عوارضی جدید خبر و ادامه داد: هدف از احداث این مجتمع ایجاد اشتغال از طریق توسعه فضای کسب و کار با رویکرد بومی‌ و محلی است.