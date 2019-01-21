۳۰ درصد مسئولیت ها در استان تهران به بانوان اختصاص داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای مشورتی جوانان پردیس گفت: نقش جوانان در هر جامعه ای بی بدیل است و جوانان با انگیزه و فعال و دارای روحیه انسان دوستی و مودت هستند.

وی گفت: یکی از خصوصیات جوانان در دفاع مقدس همان روحیه انسان دوستی و فعالیت و اثر بخشی بود، که به خوبی نشان داده شد.

استاندار تهران با بیان این که باید به هرصورت علمی و کارشناسی و دقیق استعدادهای جوانان را در جهت توسعه کشور باور و نهادینه کنیم، گفت: باید در توسعه ابعاد اقتصاد ی و دیگر زمینه ها و در چارچوب قانون از جوانان و نوجوانان استفاده شود.

محسنی بندپی اضافه کرد: کشور مسیر بالندگی را با به کارگیری جوانان در امور راحت تر طی خواهد کرد، باید جوانان را باور کنیم و اگر اینطور شد، می توانیم کارهایمان را بهتر و دارای اثر بخشی و محوریت ببینیم.

وی گفت: باید اندوخته های علمی جوانان در انجام فعالیت ها و مشاوره ای استفاده کرد، در قانون برنامه ششم ۸ سال سن مسئولان دولت را جوان تر کرده و ۳۰ درصدی این مسئولیت را به بانوان اختصاص داده است.

وی گفت: مجمامع مشورتی جوانان و ستاد ساماندهی می بایست، بیشتر برگزار کنیم تا تجربیات عملی جوانان را بالاتر ببریم.

محسنی بندپی گفت: در بحث اشتغال به کارورزی و افزایش مهارت آموزی جوانان نیز باید فعالیت خود را بیشتر کنیم، متاسفانه امروز از نقاط ضعف آموزشی این است، که با مطالب تئوری ذهن جوانان و نوجوانان را پر کرده است، ولی از نظر عملی ارتقا نداشته ایم.

وی گفت: باید جوان و دانش آموز را برای فعالیتهای گروهی پرورش دهیم.