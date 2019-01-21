به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ستادکل نیروهای مسلح ترکیه اعلام کرد که در جریان عملیات هوایی ارتش این کشور ۶ عنصر گروهک تروریستی پ‌ک‌ک در شمال عراق از پای در آمده‌اند.

بر اساس بیانیه ستادکل نیروهای مسلح ترکیه، تروریست های مذکور در مناطق زاپ، سینات- هفتانین و خاکوروک واقع در شمال عراق از پای درآمدند.

ستاد کل فرماندهی ارتش ترکیه در این بیانیه اعلام کرد که در جریان این عملیات همچنین پناهگاه‌ها و انبار مهمات تروریست ها مورد هدف قرار گرفته و منهدم شدند.

این در حالیست که وزارت خارجه عراق چندی پیش از احضار «فاتح یلدز» سفیر ترکیه در بغداد در اعتراض به نقض مکرر حریم هوایی عراق از سوی آنکارا خبر داد.

وزارت امور خارجه عراق در بیانیه ای اعلام کرد که سفیر ترکیه در بغداد را فرا خوانده و مراتب اعتراض خود نسبت به نقض مکرر حریم هوایی عراق توسط ترکیه را تسلیم وی نموده است.