۱۵۰ مزار شهید در مازندران ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت مظلومی عصر دوشنبه در تشریح برنامه های ۱۰۰ روزه بنیاد شهید استان، ساماندهی ۱۵۰ تک مزار شهید استان را از جمله برنامه های ۱۰۰ روزه این بنیاد اعلام کرد و گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان و معرفی آن به نسل های آینده وظیفه مهم به شمار می رود.

وی با اظهار اینکه ۱۵۰ گلزار شهید در حال ساماندهی است تصریح کرد: تسریع در روند پروژه ساماندهی گلزارهای شهدا از اولویت های برنامه های بنیاد شهید در استان به شمار می رود.

مظلومی ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری فرزان شاهد و ایثارگر را از دیگر برنامه ها برشمرد و گفت: در زمینه مسکن نیز وام های تبصره ای بین چهار هزار و ۲۰۰ متقاضی توزیع می شود.

مدیرکل بنیاد شهید مازندران، یادآور شد: در زمنیه درمان و سلامت نیز ۹۰ پزشک پایش سلامت در حال فعالیت است و به جامعه ایثارگری خدمات ارائه می کند.

وی طرج سپاس و تکریم از اسوه های صبر و اسقامت را دیگر برنامه های فراروی و ۱۰۰ روزه اعلام کرد.