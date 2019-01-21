به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی اشجری بعدازظهر دوشنبه در نشست هماهنگی مراسم بزرگداشت یوم‌الله ۱۲ بهمن سالروز ورود امام خمینی (ره) که در سالن اجتماعات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان برگزار شد با اشاره به شکوفایی انقلاب اسلامی بعد از پشت سرگذاشتن سختی‌ها و توطئه‌ها، اظهارکرد: انقلاب اسلامی بدون نام امام راحل در هیچ کجای جهان شناخته شده نیست.

وی با بیان اینکه ۱۲ بهمن به واسطه بازگشت امام خمینی (ره) به کشور در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار است، افزود: تقارن دهه فجر با ایام فاطمیه فرصتی مناسب برای تبیین سیره استکبارستیزانه انقلاب اسلامی برگرفته از زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) است.

حجت‌الاسلام اشجری برلزوم پاسخگویی به شبهات نسل جوان تأکید کرد و گفت: باید ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) برای نسل جوان جامعه تبیین شود.

وی در ادامه با اشاره به شهدای گیلانی دوران انقلاب اسلامی، تصریح‌کرد: استان گیلان ۶۳ شهید در دوران انقلاب دارد. گیلانیان در تمامی صحنه‌های انقلاب نقش پررنگ و تأثیرگذاری داشته‌اند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه حضور پرشور مردم در برنامه‌های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، نقشه‌ها و دسیسه‌های دشمنان انقلاب برای ناکارآمد نشان‌ دادن نظام را نقش برآب می کند، اظهارکرد: با توجه به ایام فاطمیه تبلیغات محیطی و جلوه‌آرایی فضای شهری باید با درنظر گرفتن شأن این ایام باشد.

وی به برخی از برنامه‌های ایام الله دهه فجر اشاره کرد، گفت: با توجه به تعطیلی مدارس نواخته شدن «زنگ انقلاب» از روز جمعه ۱۲ بهمن ماه به روز شنبه ۱۳ بهمن رأس ساعت ۹:۳۳ در مدارس گیلان موکول شده است.

اشجری برگزاری رژه نمادین موتورسواران از فرودگاه سردار جنگل تا گلزار شهدای رشت، رژه کشاورزان با ماشین‌آلات کشاورزی، به‌صدا درآمدن بوق کشتی‌ها در دو بندر آستارا و انزلی و ناقوس کلیساها از دیگر برنامه‌های این روز اعلام کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اجرای سرود همخوانی به مناسبت آغاز دهه فجر پیش از خطبه‌های نمازجمعه در مصلی شهر رشت، ادامه داد: همزمان با ۱۲ بهمن سالروز ورود امام خمینی (ره) گروه سرود ۲۰۰ نفری در گلزار شهدای این شهر به اجرای سرودهای انقلابی می پردازند.

وی به برپایی نمایشگاه «دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی» در پیاده‌راه فرهنگی رشت از ششم الی ۱۲ بهمن اشاره کرد و افزود: تجدید بیعت با شهدای والامقام انقلاب اسلامی یکی از مهمترین برنامه‌های آغاز دهه فجر در سراسر استان است.

حجت الاسلام اشجری به مراسم ویژه استانی بزرگداشت ۱۲ بهمن اشاره کرد و گفت: این مراسم ساعت ۸:۳۰ صبح روز جمعه ۱۲ بهمن در گلزار شهدای شهر رشت برگزار می شود.