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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۲۰

استفان لوون:

سوئد عضو ناتو نخواهد شد

سوئد عضو ناتو نخواهد شد

نخست وزیر جدید سوئد اعلام کرده که کشورش عضو سازمان ناتو نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «استفان لوون» نخست وزیر جدید سوئد روز دوشنبه اعلام کرد که کشورش عضو سازمان ناتو نخواهد شد.

نخست وزیر جدید سوئد با تاکید بر همکاری با متحدان و شرکای سوئد، اما وعده داد که خط مشی دفاعی سوئد همچنان مستقل خواهد ماند، هرچند به گفته لوون همکاری‌های سوئد با سازمان‌ها و دولت‌ها در زمینه دفاعی بیش از گذشته تقویت و تعمیق خواهد شد.

لوون که از اکتبر 2014 به عنوان رهبر حزب حاکم سوسیال دموکرات، نخست وزیر سوئد است، بار دیگر از سوی پارلمان جدید سوئد که از چهار ماه پیش تشکیل شده، به عنوان نخست وزیر این کشور برگزیده شد.

در حال حاضر هیچ‌کدام از احزاب سوئدی در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور نتوانسته‌اند اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورند و انتخاب لوون پس از چهار ماه بن بست در پارلمان، در نتیجه ائتلاف احزاب مختلف در برابر حزب به شدت راستگرای پارلمان صورت گرفته است.

کد مطلب 4519895

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