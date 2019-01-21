انفجار ۲ کشتی در تنگه پرتنش «کرچ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، آژانس دریایی روسیه از آتش گرفتن ۲ کشتی هنگام عبور از تنگه کرچ واقع در دریای سیاه خبر داد.
در این ارتباط گفته شده کشتی نخست هنگام عبور از تنگه کرچ به دلایل نامعلوم آتش گرفت و این آتشسوزی منجر به انفجار کشتی شد و در مرحله بعد انفجار حاصل از این کشتی به آتش گرفتن کشتی مجاور و در حال عبور دیگری از تنگه کرچ منجر شد.
تنگه کرچ شبه جزیره کریمه را از روسیه جدا میکند و به دلیل الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ برای مسکو حائز اهمیت استراتژیک است.
دو ماه پیش نیز عبور چند فروند ناو اوکراینی از تنگه کرچ با واکنش تند روسیه و توقیف این کشتیها و خدمه آن منجر شد و تنش را در منطقه دریای سیاه افزایش داد.
نظر شما