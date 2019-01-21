به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه روسیه امروز ضمن انتقاد از تحریمهای یکجانبه اتحادیه اروپا علیه این کشور با صدور بیانیه ای اعلام کرد: مسکو حق اتخاذ تدابیر تلافی جویانه را برای خود محفوظ می داند.
در بیانیه وزارت خارجه روسیه در این باره آمده است: تحریم های امروز را کاملاً غیرقانونی می دانیم.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست ساعاتی پیشِ خود دور جدیدی از تحریمها علیه روسیه را به بهانه حمله سالزبری در لندن و همچنین آنچه مرکز تسلیحات شیمیایی در سوریه عنوان شده، اعمال می کنند.
این تحریمها شامل ممنوعیت سفر و مسدودسازی سرمایه ۹ نفر از مقامات اطلاعاتی و امنیتی روسیه است.
در این بیانیه، وزرای خارجه اتحادیه اروپا مدعی شدهاند، حداقل ۵ نفر از افرادی که در فهرست تحریم جدید این اتحادیه قرار گرفتهاند، با مرکز تحقیقات شیمیایی سوریه مرتبط بودهاند.
در بیانیه وزرای خارجه اتحادیه اروپا هدف از دور جدید تحریمها علیه سوریه مقابله با توسعه و بکارگیری تسلیحات شیمیایی به عنوان یک تهدید بینالمللی ادعا شده است.
با اعمال دور جدیدی از تحریمهای اروپا علیه روسیه، فهرست تحریمهای این اتحادیه به ۲۷۰ شخص حقیقی روس میرسد.
اتحادیه اروپا پیش از این و از سال ۲۰۱۱ روسیه را به دلیل حمایت از دولت مرکزی سوریه تحت فشار و تحریم قرار داد که این تحریمها در بیشتر موارد شامل محدودیتهای سرمایهگذاری، مسدودسازی داراییها و فروش نفت است.
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