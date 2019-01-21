فرانسه برای میزبانی از مکانیسم مالی اروپا و ایران آمادگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، فرانسه احتمالاً درصدد است تا یک نهاد حقوقی را در راستای مکانیسم مالی ویژه به منظور دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران ایجاد کند.

یک منبع آگاه در بروکسل در این باره اعلام کرد: تا آنجا که اطلاع دارم، یک نهاد حقوقی به منظور میزبانی از مکانیسم مالی اروپا و ایران موسوم به «SPV» ایجاد خواهد شد.

این منبع آگاه در این باره گفت: این نهاد حقوقی در فرانسه تا پیش از پایان ماه میلادی جاری به ثبت خواهد رسید.

این درحالی است که چند روز قبل هم خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال خبر مشابهی را در این باره اطلاع رسانی کرده بود.

لازم به ذکر است، «ماجا کاسیانچیچ» سخنگوی «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ۱۸ دی ماه سال جاری میلادی اعلام کرد که این اتحادیه همچنان مشغول تلاش در راستای ایجاد مکانیسم پرداختی است که فرایند تجارت با ایران را علیرغم تحریم‌های آمریکا تسهیل کند.

کاسیانچیچ حتی از این نیز پیشتر رفت و گفت بر این باور است که این مکانیسم ظرف هفته‌های پیش رو در راستای تقویت تجارت مشروع با ایران، راه اندازی خواهد شد.

به گفته وی، مادامی که ایران به تعهدات هسته‌ای خود پایبند باشد، این بخشی از تلاش گسترده اتحادیه اروپا برای حفظ برجام خواهد بود.

گفتنی است به دنبال خروج یکجانبه آمریکا از برجام در ماه می سال میلادی گذشته، اتحادیه اروپا در راستای برخورداری ایران از مزایای اقتصادی توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ موسوم به «برجام»، برای ایجاد چنین ساز و کاری قول مساعد داده بود.