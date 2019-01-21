۱۰ نفر در انفجار ۲ کشتی در تنگه «کرچ» کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت حمل و نقل روسیه امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: ۱۰ نفر در حادثه آتش‌سوزی ۲ کشتی در تنگه کرچ جان خود را از دست داده اند.

در بیانیه وزارت حمل و نقل روسیه در این باره اعلام شد است که از مجموع ۳۱ خدمه این ۲ کشتی، تاکنون ۱۵ نفر نجات یافته اند.

این در حالی است که آژانس دریایی روسیه ساعاتی پیش از آتش گرفتن ۲ کشتی هنگام عبور از تنگه کرچ واقع در دریای سیاه خبر داده بود.

در این ارتباط گفته شده کشتی نخست هنگام عبور از تنگه کرچ به دلایل نامعلوم آتش گرفت و این آتش‌سوزی منجر به انفجار کشتی شد و در مرحله بعد انفجار حاصل از این کشتی به آتش گرفتن کشتی مجاور و در حال عبور دیگری از تنگه کرچ منجر شد.

تنگه کرچ شبه جزیره کریمه را از روسیه جدا می‌کند و به دلیل الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ برای مسکو حائز اهمیت راهبردی است.

۲ ماه پیش نیز عبور چند فروند ناو اوکراینی از تنگه کرچ با واکنش تند روسیه و توقیف این کشتی‌ها و خدمه آن منجر شد و تنش را در منطقه دریای سیاه افزایش داد.