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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۲۱:۳۴

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی:

روحانیت در آغاز دهه پنجم انقلاب تکلیف سنگینی برعهده دارد

روحانیت در آغاز دهه پنجم انقلاب تکلیف سنگینی برعهده دارد

اراک- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: جامعه روحانیت در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی تکلیف سنگینی در ارتباط با تحقق آرمان های این انقلاب برعهده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفر قربانپور شامگاه دوشنبه در نشست خطباء و روحانیون استان مرکزی با حجت الاسلام حریزاوی، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی کشور در اراک، اظهار داشت: حاکمیت نظام جمهوری اسلامی امروز در ۴۰ سالگی دارای ویژگی‌ هایی بوده که نسبت به سنوات گذشته متفاوت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: حال که وارد دهه پنجم انقلاب اسلامی می شویم، یقینا باید انسجام و استحکام بیشتری داشته باشیم و جایگاه روحانیت در این مقطع، جایگاه ویژه‌ای بوده و نقش آنان سنگین تر و مضاعف نسبت به دیگر اقشار جامعه است.

وی با اشاره به اهداف این نشست افزود: در سازمان تبلیغات اسلامی کشور برنامه هایی با پیش‌ بینی‌ گفتمان سازی انقلاب به عنوان تکلیفی برعهده همگان طرح ریزی شده است.

 مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: تبیین نقش و جایگاه سازمان تبلیغات اسلامی و روحانیت و خطباء از جمله اهداف این برنامه ها است که به لطف پروردگار این بستر در استان مرکزی به خوبی فراهم است و یقینا بخشی از این مسئولیت ها در حوزه کاری و رسالت خطباء و روحانیون قرار می گیرد.

قربانپور تصریح کرد: با توجه به تعهدی که جامعه روحانیت و حوزه علمیه در قبال پیاده کردن اهداف انقلابی و تداوم راه و تحقق آرمان های بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری برعهده دارند، طبیعی است که ضرورت دارد گفتمان ها را به هم نزدیک‌تر کرده و نقش تبیینی را به خوبی ایفا کنیم، تا بتوانیم از این طریق به اهداف مورد نظر دست یابیم.

کد مطلب 4519971

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