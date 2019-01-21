روحانیت در آغاز دهه پنجم انقلاب تکلیف سنگینی برعهده دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفر قربانپور شامگاه دوشنبه در نشست خطباء و روحانیون استان مرکزی با حجت الاسلام حریزاوی، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی کشور در اراک، اظهار داشت: حاکمیت نظام جمهوری اسلامی امروز در ۴۰ سالگی دارای ویژگی‌ هایی بوده که نسبت به سنوات گذشته متفاوت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: حال که وارد دهه پنجم انقلاب اسلامی می شویم، یقینا باید انسجام و استحکام بیشتری داشته باشیم و جایگاه روحانیت در این مقطع، جایگاه ویژه‌ای بوده و نقش آنان سنگین تر و مضاعف نسبت به دیگر اقشار جامعه است.

وی با اشاره به اهداف این نشست افزود: در سازمان تبلیغات اسلامی کشور برنامه هایی با پیش‌ بینی‌ گفتمان سازی انقلاب به عنوان تکلیفی برعهده همگان طرح ریزی شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: تبیین نقش و جایگاه سازمان تبلیغات اسلامی و روحانیت و خطباء از جمله اهداف این برنامه ها است که به لطف پروردگار این بستر در استان مرکزی به خوبی فراهم است و یقینا بخشی از این مسئولیت ها در حوزه کاری و رسالت خطباء و روحانیون قرار می گیرد.

قربانپور تصریح کرد: با توجه به تعهدی که جامعه روحانیت و حوزه علمیه در قبال پیاده کردن اهداف انقلابی و تداوم راه و تحقق آرمان های بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری برعهده دارند، طبیعی است که ضرورت دارد گفتمان ها را به هم نزدیک‌تر کرده و نقش تبیینی را به خوبی ایفا کنیم، تا بتوانیم از این طریق به اهداف مورد نظر دست یابیم.