کرار جاسم آبادان را ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کرار که پیراهن هافبک مهاجم شماره ۱۳ صنعت نفت آبادان را در لیگ هجدهم به تن داشت امشب حوالی ساعت ۱۸ با تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به طور رسمی خداحافظی کرد تا به تیم فوتبال الزورا عراق بپیوندد.

کرار ۹۰ هزار دلار بابت دریافت مجوز و رضایت نامه برای فسخ قراردادش با باشگاه صنعت نفت آبادان پرداخت کرد.

جاسم کرار در یک دهه حضورش در لیگ برتر ایران سابقه بازی در تیم های تراکتورسازی تبریز، استقلال تهران و صنعت نفت آبادان را دارد، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در حال حاضر و در پایان نیم فصل نخست رقابت های لیگ برتر ایران با کسب ۱۶ امتیاز در رده یازدهم جدول رده بندی این مسابقات قرار دارد.