به گزارش خبرنگار مهر، محسن مسلمان که فصل گذشته در پرسپولیس بازی می کرد، در انتهای فصل در لیست مازاد برانکو ایوانکوویچ قرار گرفت و با نظر امید نمازی راهی ذوب آهن اصفهان شد.

هرچند انتظار می رفت مسلمان در ذوب آهن مجددا احیا شود و به کیفیت فنی بالای گذشته خود برسد اما این بازیکن روز به روز بیشتر افت کرد و کار به جایی رسید که حتی امید نمازی هم خواهان کنار گذاشتنش از ذوب آهن شد که به دلایلی این اتفاق در نیم فصل اول رخ نداد.

حتی انتخاب علیرضا منصوریان هم به عنوان سرمربی ذوب آهن تاثیری در زنده شدن انگیزه های مسلمان نداشت و این بازیکن از نظر فنی تغییری نکرد تا مجموعه باشگاه به این نتیجه برسد که این بازیکن را از تیم کنار بگذارد. سرمربی ذوب آهن تصمیم آخر را در این مورد گرفته و قرار است باشگاه پس از بررسی نهایی موضعش را اعلام کند.

ذوب آهن علاوه بر مسلمان، عذر عارف غلامی را هم خواسته است؛ بازیکنی که جوابگوی نیازهای فنی این تیم نبود. همچنین توحید غلامی هم روز گذشته با گرفتن رضایتنامه اش از ذوب آهن جدا شد.