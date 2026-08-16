جشنواره اقوام نباید به یک برنامه چندروزه محدود شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون فعالی اظهار کرد: جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام تنها یک برنامه برای معرفی آیین‌ها، اقوام و ظرفیت‌های فرهنگی گلستان نیست، بلکه باید از این رویداد به‌عنوان فرصتی برای پرداختن به مسائل کلان گردشگری استان استفاده کرد.

وی افزود: با طراحی پیش‌رویدادها و برنامه‌های تخصصی قبل، حین و پس از جشنواره، می‌توان دامنه اثرگذاری این رویداد را از چند روز برگزاری فراتر برد و آن را به فرآیندی مستمر و اثرگذار در توسعه گردشگری گلستان تبدیل کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان ادامه داد: سال گذشته تلاش کردیم هفدهمین دوره جشنواره متفاوت از دوره‌های گذشته برگزار شود و جایگاه آن به سطحی که شایسته ظرفیت‌های استان است نزدیک‌تر شود و این مسیر باید در هجدهمین دوره با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.

فعالی با قدردانی از حمایت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاونت گردشگری کشور گفت: هفدهمین دوره جشنواره با حمایت وزارتخانه به شکل مطلوبی برگزار شد و اکنون باید سطح این رویداد ارتقا پیدا کند؛ به همین دلیل تشکیل دبیرخانه ملی جشنواره در وزارتخانه یکی از پیشنهادهای جدی استان است.

وی با اشاره به حضور کشورهای خارجی در دوره گذشته جشنواره اظهار کرد: سال گذشته کشورهای قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان در جشنواره حضور داشتند و بخشی از اشتراکات فرهنگی و آیینی ملت‌های منطقه به نمایش درآمد که این بخش باید در دوره هجدهم تقویت و دامنه حضور و مشارکت بین‌المللی گسترده‌تر شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان تشکیل هم‌زمان دبیرخانه ملی، دبیرخانه مرتبط با حوزه میراث‌فرهنگی ناملموس و دبیرخانه استانی را ضروری دانست و گفت: هماهنگی این ساختارها می‌تواند پیگیری اهداف فرهنگی، گردشگری و بین‌المللی جشنواره را منسجم‌تر و اثربخش‌تر کند.

فعالی افزود: با دستور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، قرار است نخستین جلسه ملی هجدهمین جشنواره با ریاست معاون گردشگری وزارتخانه و با حضور استاندار گلستان و مسئولان ملی و استانی برگزار شود و انتظار داریم این ساختار پس از تشکیل، به دبیرخانه‌ای فعال و دائمی برای برنامه‌ریزی جشنواره تبدیل شود.

وی با اشاره به ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های گردشگری استان گفت: سهم گردشگری در اقتصاد گلستان با ظرفیت‌های گسترده استان تناسب ندارد و فاصله قابل‌توجهی با میانگین کشور دارد؛ بنابراین باید از ظرفیت جشنواره برای افزایش تقاضای سفر، جذب سرمایه‌گذاری، معرفی محصولات گردشگری و ارتقای جایگاه گلستان در بازار گردشگری کشور استفاده کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به محدودیت‌های اعتباری دوره گذشته اظهار کرد: امیدواریم در دوره جدید، وزارتخانه منابع و حمایت‌های لازم را برای برگزاری شایسته‌تر جشنواره در اختیار استان قرار دهد.

فعالی خواستار فعال شدن هرچه سریع‌تر دبیرخانه ملی، تعیین منابع اعتباری و تشکیل کمیته‌های تخصصی در سطح وزارتخانه شد و افزود: گلستان آمادگی دارد اقدامات و پیگیری‌های لازم را انجام دهد و پیشنهاد می‌کنیم نماینده‌ای از معاونت گردشگری کشور به‌صورت مستمر در جلسات استانی حضور داشته باشد تا برنامه‌ریزی‌ها با هماهنگی کامل میان سطح ملی و استانی دنبال شود.

وی ادامه داد: در کنار برنامه‌های اصلی جشنواره باید پیش‌رویدادها، نشست‌های تخصصی و برنامه‌هایی در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی ناملموس و ظرفیت‌های اقتصادی استان طراحی شود تا جشنواره از یک رویداد مقطعی به فرآیندی چندمرحله‌ای و اثرگذار تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان همچنین به پیگیری استان برای معرفی یکی از روستاهای گلستان در سطح جهانی اشاره کرد و گفت: اقداماتی با همراهی دفتر توسعه گردشگری داخلی در این زمینه انجام شده، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم و ظرفیت جشنواره و برنامه‌های پیرامونی آن می‌تواند به تقویت این مطالبه و معرفی بیشتر ظرفیت‌های روستایی استان کمک کند.

فعالی با تأکید بر اینکه جشنواره پس از ۱۷ دوره برگزاری باید اهداف توسعه‌ای مشخصی داشته باشد، گفت: از نخستین دوره، یکی از اهداف اصلی جشنواره افزایش ماندگاری مسافر و جذب گردشگر به گلستان بوده است و امروز باید همه بخش‌ها برای تبدیل این ظرفیت به یک مزیت واقعی در توسعه گردشگری استان همراه شوند.