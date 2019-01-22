صدور بخشنامه تقسیط پلکانی دیون معوق کارفرمایان به تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: شیوه نامه فرآیند تقسیط پلکانی دیون معوق کارفرمایان (تقسیط 60 قسط پلکانی) با هدف حمایت از کارگاه‌های بحرانی از سوی معاونت بیمه ای تامین اجتماعی پیشنهاد شده و مورد موافقت هیات مدیره این سازمان قرار گرفته است.

بر اساس این بخشنامه، در صورت درخواست کارفرما مبنی بر بحران نقدینگی کارگاه و عدم امکان پرداخت اقساط بصورت مساوی، شعبه تامین اجتماعی می بایست درخواست کارفرما را به انضمام مستندات لازم مبنی بر تأیید بحرانی بودن کارگاه شامل شورای تأمین استان، کمیته بحران وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمیسیون امنیت کارگری و سایر مدارک و مستنداتی که شرایط بحرانی بودن کارگاه را تأیید می کند به اداره کل تامین اجتماعی استان ذی‌ربط اعلام و ارسال کند.

اداره کل تامین اجتماعی استان با تشکیل کمیته بحران می بایست واجد شرایط بودن امکان تقسیط پلکانی و پیشنهاد کارفرما در خصوص نحوه توزیع اقساط با توجه به بدهی کارگاه را بررسی و در صورت تأیید آن، مراتب را طی صورتجلسه‌ای به معاونت بیمه‌ای این سازمان اعلام کند. در صورت تأیید مراتب، پیشنهاد مذکور از طریق معاونت بیمه‌ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جهت اتخاذ تصمیم و اخذ مجوز لازم ارسال می شود.

گفتنی است، در صورت تأیید مراتب تقسیط بصورت پلکانی با ابلاغ موضوع به اداره کل تامین اجتماعی استان و اخذ ضمانت های لازم برابر ضوابط تعیین شده قابل تقسیط خواهد بود.