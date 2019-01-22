وجود ۷ اثر تاریخی در روستای «زنجیره علیا» ایلام

جهانبخش طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روستای هدف گردشگری زنجیره علیا از روستاهای تاریخی و باستانی با جاذبه های بکر طبیعی در استان ایلام است.

وی تصریح کرد: هفت اثر تاریخی در این روستا در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده، این روستا دارای سه خانه بوم گردی است که مهیای پذیرای از گردشگران در این منطقه هستند.

وی افزود: آثار تاریخی این روستا نشان از تمدن تاریخ والای آن است، هفت اثری که در روستا ثبت شدند معمولا از آثار پیش از تاریخ و مربوط به دوره های اسلامی و ساسانی هستند.

طهماسبی عنوان کرد: این روستا با جاذبه های تاریخی و تفریحی سالانه پذیرای تعداد کثیری از گردشگران است، طاق رستم و تنگه زنجیره مکان های دیدنی این منطقه است.

وی عنوان کرد: زنجیره علیا یکی از پرجمعیت ترین روستاهای استان ایلام است که دارای ۹۰۰ خانوار و جمعیتی بالغ بر سه هزار و ۵۰۰ الی چهار هزار نفر به صورت ساکن و نیمه ساکن است.

ترویج بوم گردی در روستای زنجیره علیا

مدیر میراث فرهنگی چرداول اضافه کرد: افرادی که در روستا ساکن هستند که با احداث خانه های بوم گردی نقش خود را در ترویج سنت های دیرینه این روستا به خوبی ایفا کرده اند.

وی افزود: یکی از مشکلات روستا این است که از خروجی روستا تا داخل تنگه هدف گردشگری نیازمند آسفالت و روشنایی است.

مدیر میراث فرهنگی چرداول اظهار داشت: امسال برای ایجاد زیرساخت های گردشگری در روستای زنجیره از محل اعتبارات ملی میراث فرهنگی و گردشگری ۲۵۰ میلیون تومان اختصاص یافته است.

وی عنوان کرد: اما توسعه، تجهیز زیرساخت های گردشگری این روستا و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در انتظار اقدامات و نگاه ویژه مسئولین است..

