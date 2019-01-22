هشدار پلیس درباره دوستی های اینترنتی

به گزارش خبرگزاری مهر؛ سرهنگ مهدی شکیب با بیان اینکه برخی دوستی‌های اینترنتی با ابهام، پرده‌ پوشی و گاهی با فریب آغاز می‌شود، اظهار کرد: پرونده‌هایی در پلیس فتا وجود دارد که یکی از طرفین با سوء نیت در یک رابطه دوستانه در فضای سایبر وارد می‌شود و پس از جلب اعتماد، اقدام به دریافت اطلاعات مهم از زندگی و تصاویر خصوصی طرف مقابل می‌کند که این آغازی برای تهدید، اخاذی و سوء‌استفاده‌های مجرمانه افراد سود جو از طعمه های خود خواهد بود.

وی با بیان اینکه اکثر دوستی‌ها در فضای سایبر سست و شکننده است، تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد توصیه‌ها و هشدارهای پلیس فتا را جدی نمی‌گیرند و هرگونه اطلاعاتی را در اختیار دوستان برخط خود می‌گذارند.

رئیس اداره پیشگیری مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، ادمه داد: اگر در فضای مجازی حریم خصوصی را رعایت نکنیم و هرگونه اطلاعاتی از زندگی خصوصی خود در اختیار دیگران بگذاریم، بعد از قطع رابطه دوستی ممکن است شاهد سوءاستفاده از این اطلاعات رد و بدل شده در فضای سایبر باشیم

سرهنگ شکیب با بیان اینکه در دوستی‌های سایبری باید بسیار مراقب بود، خطاب به شهروندان افزود: به هر درخواست ارتباط در فضای مجازی پاسخ مثبت ندهید چرا که شناخت شما از دوستان آنلاین محدود به اطلاعاتی است که از سوی او در فضای مجازی به شما ارائه شده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: به هیچ عنوان با کسانی که در فضای مجازی دوست شده‌اید قرار ملاقات حضوری نگذارید، مگر اینکه هویت واقعی او برای شما احراز و والدین شما در جریان باشند.

رئیس اداره پیشگیری مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در ادامه به پروندهایی چون؛ سرقت تلفن های همراه گران قیمت و اذیت و آزار فردی که به اصرار دوست اینترنتی خود بر سر قرار ملاقات حضوری حاضر شده بود، اشاره و بیان کرد:حادثه سیرجان نیز نمونه ای از ارتباطات آنلاینی است که به قرارهای حضوری منجر شده و نتیجه این حضور انتشار کلیپی می باشد که افکار عمومی جامعه را جریحه‌دار کرده است.

وی خاطر نشان کرد: بیشتر مزاحمت‌های سایبری از سوی کسانی است که بنابر دلایلی موفق به برقراری رابطه دوستی با افراد نمی شوند بنابراین از اطلاعات جمع آوری شده با هویت گمنام و جعلی درصدد اذیت و آزار آنلاین طرف مقابل خود اقدام می کنند.

سرهنگ شکیب با اشاره به اینکه بیشتر مزاحمت‌ها، عنوان مجرمانه دارد و قابل ردیابی است، مطرح کرد: هرگونه ایجاد مزاحمت و سلب آسایش در فضای مجازی جرم بوده و برابر قانون با آن برخورد می‌شود، لذا بزه‌ دیدگان مزاحمت‌های اینترنتی می‌توانند، شکایت کنند.

رئیس اداره پیشگیری مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در پایان گفت: هموطنان می‌توانند آخرین آموزش‌های لازم و هشدارهای سایبری را از طریق راه ارتباطی سایت پلیس فتا به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.ir ‌دریافت کنند، ضمن آن‌ که در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به بخش مرکز فوریت‌های سایبری بخش گزارش مردمی اعلام کنند.