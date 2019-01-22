کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران برگزار می شود/گردهمایی پیرامون لیزر

به گزارش خبرنگار مهر ، دبیر اجرایی بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه کنفرانس یادشده ۹ تا ۱۱ بهمن ماه به میزبانی بخش فیزیک دانشگاه شیراز برگزار می شود، گفت: فراخوان این رویداد علمی معتبر با پایان یافتن مهلت ارسال آثار که ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۷ بود داده شد که خوشبختانه با استقبال استادان، دانشجویان و صاحبنظران این علم روبه رو شد.

محمود حسینی فرزاد با اعلام اینکه کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران در ۱۷ محور به دریافت مقالات و پوستر پرداخت از ارسال بیش از ۴۰۰ مقاله به این رویداد تخصصی خبر داد و افزود: این کار توسط کمیته علمی انجمن ملی اپتیک و فوتونیک ایران انجام گرفت که از این تعداد ۳۰۹ مورد پذیرفته شد.

وی در ادامه افزود: از این تعداد، ۲۴۰ پوستر است و ۶۹ مورد دیگر مقالاتی در محورهای کنفرانس است.

دانشیار بخش فیزیک دانشگاه شیراز با بیان اینکه پوسترهای پذیرفته شده در ۲ بخش به نمایش در می آید، افزود: در هریک از بخش ها ۱۲۰ پوستر ارایه خواهد شد.

وی در عین حال عنوان کرد: کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به ابتکار انجمن اپتیک و فوتونیک ایران و با همکاری بیش از ۲۵۰ موسسه صنعتی، دانشگاهی و مجامع علمی و تحقیقاتی داخل کشور به صورت سالانه در دانشگاه های ایران برگزار می شود؛ هر ساله تعداد زیادی از محققان، متخصصان و صاحبنظران در زمینه های مربوطه دعوت می شوند تا مقاله های پژوهشی خود را که حاوی یافته های نو در زمینه های موضوعی کنفرانس است از طریق وب سایت کنفرانس ارسال کنند.

حسینی فرزاد ادامه داد: آشنایی متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی و مراکز پژوهشی و صنعتی کشور با فعالیت یکدیگر، مبادله اطلاعات و ایجاد ارتباط بین صنعتگران و پژوهشگران، آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه های گوناگون اپتیک و فوتونیک در کشور و تشکیل میزگردهای تخصصی از اهداف این کنفرانس است.

به گفته دبیر کمیته اجرایی یازدهمین کنفرانس ماندسی و فناوری فوتونیک ایران، مقالات برتر برای چاپ به مجله بین المللی علمی-پژوهشی اپتیک و فوتونیک ایران معرفی می شوند.

وی در عین حال گفت: در قالب نشست های که داریم در ۴ بخش مقاله ها به طور شفاهی ارایه می شوند.

حسینی فرزاد محل برگزاری کنفرانس یادشده را سالن کنفرانس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ISC عنوان کرد و افزود: در قالب بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران کارگاهایی برای دانشجویان با حضور صاحب نظران برگزار می شود.

به گفته دبیر کمیته اجرایی کنفرانس یادشده در جریان این رویداد علمی، کارگاه تصویربرداری لیزری سه بعدی برای تشخیص سرطان،کارگاه شبیه‌سازی با نرم افزار لومریکال ۲۰۱۹، کارگاه شبیه‌سازی با نرم افزار کامسول ۵.۴، کارگاه شبیه‌سازی ادوات تراهرتز با نرم‌افزار CST Studio، کارگاه طراحی سامانه‌های اپتیکی با نرم‌افزار زیمکس اپتیک استودیو ۲۰۱۶ و کارگاه Fabrication and Characterization of Perovskite Light-Emitting Diode برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران ۹ تا ۱۱ بهمن ماه جاری توسط دانشگاه شیراز با همکاری بنیاد ثبوتی، مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران و سازمان امور دانشجویان برگزار می شود.