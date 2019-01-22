اولین مدل مدیریت منابع انسانی بومی و ایرانی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، به گزارش سازمان مدیریت صنعتی، در «چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی» ، که در روزهای ۲۵ و ۲۶ دی ماه ۹۷ با حضور مقامات، مدیران ارشد، مدیران منابع انسانی سراسر کشور و متخصصان این حوزه برگزار شد ، تجربه موفق مدیران منابع انسانی کشور، در پیاده سازی اولین مدل بومی مدیریت منابع انسانی ارائه شد.

بنا به این گزارش، این مدل که بعنوان یکی از گزینه های صنایع کشور (جهت طبقه بندی مشاغل) به تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رسیده است برای بخش خصوصی و شرکتهای «کم تاب آور» طراحی شدهدو ارزش مشاغل را بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده برای سازمانها می سنجد .

آرمین خوشوقتی ( عضو هیات مدیره انجمن مدیریت منابع انسانی ایران ، و طراح این مدل )در گفتگو با مهر افزود: هرچند این مدل با بهینه کاوی و الگوبرداری از مدل های روز دنیا طراحی و در صنایع کشور پیاده سازی شده است ، با این حال در این مدل الزامات قانون کار و تامین اجتماعی، و فرهنگ حاکم بر سازمان ها نیز دیده شده است.

وی افزود: در مدل TTM همچنین موضوعات مهمی چون نحوه تعیین حقوق و دستمزد، نحوه پاداش دهی و چگونگی دستیابی به بهره وری پایدار ، جذب و نگهداشت کارکنان ، و آموزش بطور ساده و عاری از پیچیدگی تبیین شده است به نحوی که از سوی وزارت کار به عنوان الگوی طبقه بندی مشاغل به سایر شرکت ها جهت پیاده سازی معرفی می گردد و تاکنون توانسته ایم این مدل بومی را در شرکت های دانش بنیان، پیمانکاری، تولیدی و تحقیق و توسعه پیاده سازی کنیم .