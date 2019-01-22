به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ‌علی‌کریمی رئیس پلیس فتا استان‌ کرمانشاه در تشریح این خبر اظهار کرد : چندین تن از دختران و پسران کرمانشاهی، با ارائه مرجوعه قضایی به پلیس‌فتا مراجعه و عنوان داشتند؛ شخصی ناشناس با انتشار مطالبی در قالب صوت، تصویر و فیلم از آن‌ها در چندین کانال تلگرامی، آنها را مورد تمسخر قرار داده و موجب هتک حیثیت گروه کثیری از شهروندان شده‌اند. با توجه به اهمیت موضوع، رسیدگی سریع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: در ادامه کارشناسان پلیس فتا پس از انجام بررسی‌های لازم متوجه شدند شخص یا اشخاصی با راه اندازی چندین کانال تلگرامی اقدام به انتشار تصاویر همشهریان کرمانشاهی نموده و در قبال پاک کردن تصاویر اقدام به اخاذی از آنها می کنند و از سوی دیگر اعضای این کانال‌ها نیز به سرعت در حال افزایش است که این موضوع می توانست باعث هتک حیثیت تعدادی کثیری از جوانان و نوجوانان در استان شود.

سرهنگ کریمی با بیان اینکه متهمان انگیزه خود را از این اعمال مجرمانه فقط سرگرمی عنوان داشتند، ادامه داد: با استفاده از روش‌های فنی و مهندسی اجتماعی، ادمین‌های کانال‌های موردنظر که سه نوجوان محصل بودند مورد شناسایی قرار گرفتند و ضمن هماهنگی با مقام قضایی، متهمان به این پلیس احضار شدند .

رئیس پلیس فتا استان‌ کرمانشاه بیان داشت : متهمان در مواجهه با ادله‌ موجود ضمن اقرار به جرم خود، اعتراف کردند که مدتی است به جهت سرگرمی در شبکه اجتماعی تلگرام اقدام به ساخت چند کانال نموده اند ومطالبی مشترک در قالب صوت، تصویر و فیلم از افراد و اقشار مختلف مردم را در آن منتشر می کردند و آنها را به باد تمسخر می‌گرفتند.

وی به کاربران توصیه کرد: در نگهداری عکس‌ها و اطلاعات محرمانه خود جدیت داشته باشند و از در اختیار قرار دادن آن‌ها به دیگران حتی نزدیکان خود خودداری نمایند و آن‌ها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر نکنند چرا که این امر زمینه را برای سوء استفاده‌های بعدی توسط افراد فرصت طلب ایجاد می‌کند.

این مقام انتظامی تصریح کرد :هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، طبق ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه‌ای جرم بوده و با منتشرکنندگان آن برخورد می‌شود.

سرهنگ کریمی در خاتمه اظهار کرد :پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان می باشد و آنان می‌توانند مشکلات خود را در خصوص فضای مجازی با مراجعه حضوری و همچنین استفاده از سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری، لینک ثبت گزارش‌های مردمی و یا Cyberpolice@ در کلیه شبکه‌های اجتماعی داخلی با ما در میان بگذارند.