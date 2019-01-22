به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی دانش پور رئیس پلیس فتا استان کردستان در تشریح این خبر گفت: در پی دریافت مرجوعه قضایی از سوی یکی از شهروندان سقزی مبنی بر اینکه فردی ناشناس در پیام‌رسان تلگرام با ارسال پیام‌های توهین‌آمیز، استفاده از الفاظ رکیک و... ضمن توهین به وی برای شاکی ایجاد مزاحمت کرده است، پرونده در دستور کار کارشناسان پلیس فتا این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات با توجه به اینکه مزاحمت در پیام رسان تلگرام اتفاق افتاده بود، با استفاده از شیوه و شگردهای فنی ضمن شناسایی گرداننده اکانت مشخص شد وی اهل و ساکن شهرستان سقز است. لذا نامبرده به پلیس فتا احضار شد.

سرهنگ مهدی دانش پور در ادامه با اشاره به اینکه نامبرده در اظهاراتش عنوان کرده شماره سیم کارت در اختیار خواهرزاده اش است، وی ضمن احضار به پلیس فتا در ابتدا منکر قضیه بود ولیکن پس از مواجه‌ شدن با دلایل و مستندات پرونده، به جرم خود اعتراف کرد .

رئیس پلیس فتا استان کردستان گفت: متهم در ادامه اعترافاتش بیان داشته اتهام وارده را قبول دارم، شماره تلفن‌های دایی من در اختیارم بوده و از این سیم کارت ها برای دوست یابی استفاده می کردم ولیکن شماره شاکی را یکی از دوستانم به من داد، از طریق تلگرام برای او پیامی ارسال کردم که بعداً متوجه شدم این شماره در اختیار پدر دختر است و او مرا تهدید کرد و من نیز به انگیزه انتقام‌جویی شروع به ارسال پیام‌های تهدیدآمیز و توهین آمیز به شاکی کردم .

این مقام مسئول با توجه به اقرار متهم به جرم خود از تحویل وی به مراجع قضایی جهت سیر مراحل قانونی پرونده اش خبر داد و به شهروندان توصیه کرد: بسیاری از هویت‌های شبکه‌های اجتماعی، هویت جعلی هستند و هرگز به باور اینکه پروفایل فردی، تصویر، نماد و یا نشانه‌ای از هویت اصلی فرد است، اعتماد نکنند.

وی در پایان یادآور شد: پلیس از کلیه کاربران می‌خواهد در صورت مشاهده موارد مشکوک از طریق سایت پلیس به نشانی www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی آن را ثبت کرده و از آخرین رویدادها ازجمله اخبار و حوادث سایبری مطلع شوند.