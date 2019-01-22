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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۵۲

از سوی رگولاتوری؛

دو پروانه جدید برای ایجاد مرکز تماس خدمات ارتباطی اعطا شد

دو پروانه جدید برای ایجاد مرکز تماس خدمات ارتباطی اعطا شد

مدیرکل صدور پروانه خدمات ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اعطای مجوز ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center) به دو متقاضی واجدالشرایط دریافت پروانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مهرداد ویسی گفت: رگولاتوری در راستای اجرای مصوبات ۲۰۴ و ۲۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اولین پروانه ارائه خدمات مرکز تماس با تسهیلات ویژه و به صورت رایگان به یک موسسه اعطا شده است. این موسسه با یک مرکز اصلی و بیش از ۶۰ میز پاسخگوئی، زمینه اشتغال معلولان در کشور را فراهم کرده است.

وی افزود: همچنین دومین پروانه ارائه خدمات مرکز تماس در سال ۹۷ به یک شرکت با یک مرکز اصلی و یک مرکز فرعی با ۶۰ میز پاسخگوئی در هر مرکز اعطا شده است.

مدیرکل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با اشاره به اینکه تاکنون ۶ شرکت در کشور، پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center) را دریافت کرده‌اند، گفت: دارندگان پروانه مرکز تماس می‌توانند با استفاده از شبکه‌های ارتباطی ایجاد شده، خدمات اطلاع‌رسانی، پشتیبانی، سنجش رضایت مشتریان، بازاریابی، تبلیغ محصولات و خدمات جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل داده‌های آماری را ارائه کنند.

کد مطلب 4520571

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