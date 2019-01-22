دو پروانه جدید برای ایجاد مرکز تماس خدمات ارتباطی اعطا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مهرداد ویسی گفت: رگولاتوری در راستای اجرای مصوبات ۲۰۴ و ۲۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اولین پروانه ارائه خدمات مرکز تماس با تسهیلات ویژه و به صورت رایگان به یک موسسه اعطا شده است. این موسسه با یک مرکز اصلی و بیش از ۶۰ میز پاسخگوئی، زمینه اشتغال معلولان در کشور را فراهم کرده است.

وی افزود: همچنین دومین پروانه ارائه خدمات مرکز تماس در سال ۹۷ به یک شرکت با یک مرکز اصلی و یک مرکز فرعی با ۶۰ میز پاسخگوئی در هر مرکز اعطا شده است.

مدیرکل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با اشاره به اینکه تاکنون ۶ شرکت در کشور، پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center) را دریافت کرده‌اند، گفت: دارندگان پروانه مرکز تماس می‌توانند با استفاده از شبکه‌های ارتباطی ایجاد شده، خدمات اطلاع‌رسانی، پشتیبانی، سنجش رضایت مشتریان، بازاریابی، تبلیغ محصولات و خدمات جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل داده‌های آماری را ارائه کنند.