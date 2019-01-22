افزایش پایداری هوای سالم پس از بارندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نواب حسینی منش اظهار کرد: معتقدم سال گذشته آلودگی هوا یک روز پس از بارندگی ها به تهران بازمی گشت، امسال اما فاصله میان هوای سالم ناشی از بارندگی تا هوای ناسالم به ۳ تا ۴ روز رسیده است. در واقع، مردم می توانند پس از بارش ها ۳روز هوای سالم تنفس می کنند که این امر نشان می دهد طرح کاهش (LEZ) در کاهش آلایندگی تهران اثر بخش بوده است.

وی افزود: شهروندان باید بدانند تلطیف هوای امسال نسبت به سال های گذشته به دلیل مشارکت آن ها در اجرای طرح کاهش بوده و اکنون می توانند از آثار آن بهره مند شوند.

مدیرعامل ستاد معاینه با ابراز تاسف از ممنوعیت واردات خودرو و به دنبال آن از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از بهمن ماه سال گذشته، به نقش خودروهای فرسوده در سیاهه انتشار آلاینده ها اشاره و عنوان کرد: منشا ۳۰ درصد از آلایندگی هوا و ۴۰ درصد از انتشار گاز منواکسید کربن خودروهای فرسوده است.



