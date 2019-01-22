۱۶۰۰ مسجد اهل سنت در گلستان به ثبت رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خیرخواه، بعدازظهر سه شنبه، در نشست رسانهای تبیین دستاوردهای چهلساله انقلاب اسلامی در حوزه مناطق قومی و مرزی در استان گلستان، اظهار کرد: ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی میگذرد و استحکام انقلاب در ۴۰ سالگی بیانگر رشد و تکامل انقلاب اسلامی و شکست توطئههای دشمنان انقلاب اسلامی است.
وی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مهم ترین رخدادهای بین المللی در منطقه است و جشن ۴۰ سالگی انقلاب فرصتی برای تببین دستاوردهای انقلاب اسلامی به ویژه برای نسل جوان است.
خیرخواه ادامه داد: ۴۰ سال ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان نشان میدهد که اسلام مکتبی است که توانایی ساماندهی یک جامعه و یک کشور را دارد و میتواند از مشکلات پیش روی خود گذر کند.
وی بیان کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی با هدایتهای امام خمینی (ره) و خلف ایشان، نشان دادیم که در برابر زورگوییها تسلیم نمیشویم و این پیام انقلاب اسلامی است.
خیرخواه اضافه کرد: رشد و تکامل و پیشرفتهای در بسیاری از موضوعات جزو دستاوردهای انقلاب اسلامی به شمار میرود.
وی تأکید کرد: کارنامه انقلاب اسلامی کارنامه درخشانی بوده و از آنجایی که انقلاب اسلامی در بسیاری از حوزهها سرآمد است شاهد آن هستیم که در بخشهای مختلفی از جمله توجه به اهل سنت کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشته است.
رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور تاکید کرد: یکی از سیاستهایی که مرکز بزرگ اسلامی توجه به امور اهل سنت است و شاهد رشد و توسعه مدارس و مساجد آن ها هستیم.
خیرخواه با بیان این که توجه به امور اهل سنت از سیاستهایی مرکز بزرگ اسلامی است، افزود: حدود هزار و ۶۰۰ مسجد اهل سنت در استان به ثبت رسیده و ائمه جماعت در این مساجد مشغول فعالیت هستند.
وی با اشاره به این که ۱۰۷ مدرسه علوم دینی اهل سنت در استان داریم، اظهار کرد: در کنار مدارس برادران، احداث مدارس خواهران اتفاق افتاده و امروز شاهد استقبال خواهران اهل سنت برای تحصیل حوزوی هستیم.
خیرخواه افزود: ۵۲۰ شهید جنگ تحمیلی از برادران اهل سنت و ۴۹ شهید حادثه منای اهل سنت در استان داریم.
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