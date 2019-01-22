۱۶۰۰ مسجد اهل سنت در گلستان به ثبت رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎الاسلام علی خیرخواه‎، بعدازظهر سه شنبه، در نشست رسانه‎ای تبیین دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب اسلامی در حوزه مناطق قومی و مرزی در استان گلستان، اظهار کرد: ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‎گذرد و استحکام انقلاب در ۴۰ سالگی بیانگر رشد و تکامل انقلاب اسلامی و شکست توطئه‎های دشمنان انقلاب اسلامی است.

وی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مهم ترین رخدادهای بین المللی در منطقه است و جشن ۴۰ سالگی انقلاب فرصتی برای تببین دستاوردهای انقلاب اسلامی به ویژه برای نسل جوان است.

خیرخواه ادامه داد: ۴۰ سال ایستادگی در برابر توطئه‎های دشمنان نشان می‎دهد که اسلام مکتبی است که توانایی ساماندهی یک جامعه و یک کشور را دارد و می‎تواند از مشکلات پیش روی خود گذر کند.

وی بیان کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی با هدایت‎های امام خمینی (ره) و خلف ایشان، نشان دادیم که در برابر زورگویی‎ها تسلیم نمی‎شویم و این پیام انقلاب اسلامی است.

خیرخواه اضافه کرد: رشد و تکامل و پیشرفت‎های در بسیاری از موضوعات جزو دستاوردهای انقلاب اسلامی به شمار می‎رود.

وی تأکید کرد: کارنامه انقلاب اسلامی کارنامه درخشانی بوده و از آنجایی که انقلاب اسلامی در بسیاری از حوزه‎ها سرآمد است شاهد آن هستیم که در بخش‎های مختلفی از جمله توجه به اهل سنت کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشته است.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور تاکید کرد: یکی از سیاست‎هایی که مرکز بزرگ اسلامی توجه به امور اهل سنت است و شاهد رشد و توسعه مدارس‎ و مساجد آن ها هستیم.

خیرخواه با بیان این که توجه به امور اهل سنت از سیاست‎هایی مرکز بزرگ اسلامی است، افزود: حدود هزار و ۶۰۰ مسجد اهل سنت در استان به ثبت رسیده و ائمه جماعت در این مساجد مشغول فعالیت هستند.

وی با اشاره به این که ۱۰۷ مدرسه علوم دینی اهل سنت در استان داریم، اظهار کرد: در کنار مدارس برادران، احداث مدارس خواهران اتفاق افتاده و امروز شاهد استقبال خواهران اهل سنت برای تحصیل حوزوی هستیم.

خیرخواه افزود: ۵۲۰ شهید جنگ تحمیلی از برادران اهل سنت و ۴۹ شهید حادثه منای اهل سنت در استان داریم.