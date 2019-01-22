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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۳۹

نرخ جدید سوخت هوایی اعلام شد

نرخ جدید سوخت هوایی اعلام شد

مدیریت بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای نرخ جدید سوخت هوایی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، در متن این اطلاعیه آمده است: «نرخ فروش سوخت هوایی (ATK) از ساعت صفر یکم بهمن ماه امسال برای فروش به هواپیماهای خارجی و دیگر بخش‌ها (به جز مصارف شرکت‌های هواپیمایی مسافری ایرانی، نیروهای مسلح و هلی‌کوپترهای امداد و نجات هلال احمر و وزارت بهداشت) تا اطلاع بعدی به شرح جدول زیر است:

شرکت‌های هواپیمایی خارجی دارای نمایندگی در ایران می‌توانند بهای سوخت مصرفی را به صورت ارزی (دلار/یورو) مطابق ردیف‌های ۱ و ۲ یا به صورت ریالی مطابق ردیف ۳ جدول فوق پرداخت کنند. بدیهی است همه شرکت‌های هواپیمایی خارجی فاقد نمایندگی در ایران باید نرخ سوخت خود را به صورت ارزی پرداخت کنند.

نرخ سوخت ردیف ۳ برای دیگر شرکت‌های هلی‌کوپتری دولتی و خصوصی، آموزشی، شرکت‌های هواپیمایی باری ایرانی نیز معتبر است.

کد مطلب 4520754

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