نرخ جدید سوخت هوایی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، در متن این اطلاعیه آمده است: «نرخ فروش سوخت هوایی (ATK) از ساعت صفر یکم بهمن ماه امسال برای فروش به هواپیماهای خارجی و دیگر بخش‌ها (به جز مصارف شرکت‌های هواپیمایی مسافری ایرانی، نیروهای مسلح و هلی‌کوپترهای امداد و نجات هلال احمر و وزارت بهداشت) تا اطلاع بعدی به شرح جدول زیر است:

شرکت‌های هواپیمایی خارجی دارای نمایندگی در ایران می‌توانند بهای سوخت مصرفی را به صورت ارزی (دلار/یورو) مطابق ردیف‌های ۱ و ۲ یا به صورت ریالی مطابق ردیف ۳ جدول فوق پرداخت کنند. بدیهی است همه شرکت‌های هواپیمایی خارجی فاقد نمایندگی در ایران باید نرخ سوخت خود را به صورت ارزی پرداخت کنند.

نرخ سوخت ردیف ۳ برای دیگر شرکت‌های هلی‌کوپتری دولتی و خصوصی، آموزشی، شرکت‌های هواپیمایی باری ایرانی نیز معتبر است.