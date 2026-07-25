پلمب سه واحد نانوایی متخلف در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی ظهر شنبه گفت: در راستای افزایش شکایات شهروندان مبنی بر گران‌فروشی و کاهش کیفیت نان از سوی برخی واحدهای نانوایی گشت مشترک تعزیرات حکومتی با حضور بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه خبازان در سطح شهر تبریز برگزار شد.

حضرتی افزود: در جریان بازرسی پس از بررسی های لازم سه واحد نانوایی متخلف به دلیل ارتکاب تخلفات صنفی از جمله کم فروشی، گران‌فروشی و فروش اجباری در راستای اجرای مصوبه سران قوا پلمپ و تشکیل پرونده شد.

وی با تاکید بر عملکرد واحدهای صنفی و صیانت از حقوق شهروندان گفت: رعایت موارد بهداشتی در واحدهای نانوایی و مراکز تهیه مواد غذایی به ویژه رعایت بهداشت فردی و عمومی در محل کار توسط متصدیان و همچنین رعایت حقوق شهروندان در ارائه نان با کیفیت با وزن چانه استاندارد در فرآیند تهیه نان، باید جز اولویت های واحدهای نانوایی باشد و با متخلفان صنفی بدون مماشات برخورد قاطع قانونی خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: به منظور حفظ سلامت و رضایت آحاد جامعه، بازرسی های تعزیرات حکومتی از واحدهای نانوایی و مراکز تهیه مواد غذایی به طور مستمر انجام می پذیرد و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی می توانند مراتب را ازطریق سامانه اینترنتی Tazirat135.ir اعلام و نسبت به ثبت شکایت اقدام کنند.