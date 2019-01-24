دولت اجازه نوسانات شدید بازار ارز در ماه های پایانی سال را ندهد

سیدتقی کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز گفت: نوسانات بازار ارز پیش از اعمال تحریم های امریکا علیه ایران نمایان گر این مهم بود که مدیریت دولت و فضای روانی بیش از تحریم ها بر نرخ ارز در بازار تاثیر دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مواضع رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس در فضای روانی که نرخ ارز را تعیین می کند تاثیرگذار است.

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی گفت: نوع موضع گیری رئیس جمهور در قبال مشکلات به جای ارائه راه حل، مطالبه گرانه است در حالی که مدیریت اقتصاد بر عهده دولت است و رئیس جمهور باید در سخنرانی های علنی راه حل هایی برای حل معضل های اقتصادی ارائه دهد.

کبیری اظهار داشت: امسال زمانی که خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم رئیس جمهوری سخنرانی کرد. رهبر انقلاب بعد از سخنرانی ایشان فرمودند مخاطب صحبت های آقای روحانی خودشان و دولت هستند.

وی تصریح کرد: باید پالس هایی که از دولت به جامعه داده می شود امیدبخش بوده و راه حل هایی برای حل مشکلات باشد. بیان مشکلات از زبان رئیس جمهور قابل قبول نیست. رئیس جمهوردر سخنرانی هایش باید راه حل مشکلات را ارائه کند.

عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: سوءمدیریت ها و تصمیم گیری های نابهنگام در نوسانات بازار ارز بسیار تاثیرگذار است.

وی تاکید کرد: باید ابتدا ثبات در بازار ارز ایجاد شده و در ادامه روند نزولی نرخ ارز آغاز شود.

کبیری از دولت خواست در ماه های پایان سال بازار ارز را مدیریت کند و گفت: همیشه در ماه های پایان سال شاهد افزایش نرخ ارز هستیم. دولت باید مدیریت کند و اجازه نوسانات شدید را ندهد.