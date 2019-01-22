بانک ها اهرم های حمایتی دولت در اقتصاد و تولید هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدان دوست روز سه شنبه در نشست مشترک مدیران اقتصادی استان که در سالن جلسات باقرالعلوم مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: پس از انقلاب اسلامی نقش بانک ها در جامعه به حضوری فعال با مسئولیت های اجتماعی تبدیل شد.

وی تاکید کرد: پس از سال ۵۸ که بانک های خصوصی با تغییر وضعیت به بانک دولتی تبدیل شدند نظارت همه جانبه دولت در روند بانکداری موجب اصلاح بسیاری از شیوه ها و رویه های فعالیتی شد.

دبیر اجرایی شورای بانک های استان قزوین خاطر نشان کرد: این اصلاح رویه تا جایی ادامه پیدا کرد که در سال ۶۳ قانون بانکداری بدون ربا تصویب و بانک ها با شیوه های اسلامی به فعالیت خود ادامه دادند.

یزدان دوست افزود: فعالیت بانک ها زیر چتر جمهوری اسلامی ایران شکل اجتماعی هم به خود گرفت و در سالهای گذشته بانک ها به عنوان اهرم حمایتی دولت بوده اند و در فعالیت هایی که نظام احساس نیاز کرده با جدیت وارد عمل شده اند.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات حمایتی به اقشار آسیب پذیر گفت:تسهیلات ازدواج، خیرد مسکن و خودرو و طرح های حمایتی مورد نیاز برای اشتغال، توسعه صنایع و آموزش از جمله روش های حمایتی بود که در این سالها از سوی بانک ها انجام شده است.

دبیر اجرایی شورای بانک های استان قزوین یادآورشد: بانک ها همچنین در بستر جمهوری اسلامی ایران توجه به ماموریت های اجتماعی را در برنامه های خود قرار دادند و در سال های گذشته نقش های حمایتی قابل توجهی را از بانک ها مشاهده کرده ایم.

یزدان دوست تاکید کرد: در این مدت توصیه های رهبری مورد توجه بانک ها بوده و همسو با سیاست ها و توصیه های دولتی فعالیت کرده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی سرمایه گذاری های بانک در پروژه های خصوصی و دولتی گفت: بانک ها به عنوان یکی از سرمایه گذاران کلان کشور در عرصه آبادانی و عمرانی نیز با جدیت وارد کار شده و دستاوردهای خوبی از خود به جا گذاشته اند.

دبیر اجرایی شورای بانکهای استان قزوین تصریح کرد:بانک ها به عنوانی یکی از مهم ترین ارکان اقتصادی کشور نقش مهمی در رشد اقتصادی جامعه دارند و توجه به محیط های پیرامونی را نیز مد نظر خود قرار داده اند.

یزدان دوست بیان کرد: بانک ها با تکیه بر قدمت و تجربه در عرصه بانکداری همواره سیاست های کلان و برنامه های دولت را دنبال کرده اند و به صورت سیستم محور در اقتصاد بانک محور نگاه ویژه ای را به فعالیت های عام المنفه داشته اند.