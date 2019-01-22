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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۳۱

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین:

سیستم بانکی باید به سمت تسهیلات قرض الحسنه حرکت کند

سیستم بانکی باید به سمت تسهیلات قرض الحسنه حرکت کند

قزوین- رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: برای گره گشایی از مشکلات تولید و اشتغال کشور و رونق تولید باید سیستم بانکی به سمت تسهیلات قرض الحسنه حرکت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حکمت الله داودی روز سه شنبه در مراسم قرعه کشی حساب های قرض الحسنه یکی از بانکها در قزوین اظهارداشت: در شرایطی که اقتصاد کشور دچار چالش های جدی است باید همه کمک کنیم تا تولید رونق بگیرد و اشتغال افزایش یابد.

داودی بیان کرد: اقتصاد در هیچ شرایطی نباید متوقف شود و گردش آن در همه شرایط ضروری است لذا سیستم بانکی هم باید در خدمت تولید باشد تا بتوانیم از مشکلات عبور کنیم.

وی اظهارداشت: پرداخت سودهای ۲۷ درصدی در سیستم بانکی برای تولیدکنندگان نگران کننده است اما آنچه اهمیت دارد این که باید آموزه های دینی و شرعی در دادن تسهیلات رعایت شود تا بتوانیم به رونق تولید امیدوار باشیم زیرا با این شرایط و سودهای کلان نمی توان آینده خوبی را برای کارآفرینان متصور شد.

داودی گفت: باید بخشی از منابع بانکی در مسیر تسهیلات قرض الحسنه و گره گشایی از مشکلات مردمی باشد که درآمد زیادی ندارند و نیازمند حمایت هستند و جای خوشحالی دارد که رویکرد جدید برخی بانکها در کنار سایر فعالیتها افزایش منابع قرض الحسنه برای ارائه تسهیلات ازدواج و گره گشایی از مشکلات افراد کم درآمد است.

وی اظهارداشت:اگر تسهیلات قرض الحسنه در خدمت چرخش اقتصادی باشد می توان به آینده امیدوار بود و دراین شرایط سودهای بالا در تولید منطقی نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین تصریح کرد: آمار و اطلاعات ارائه شده در زمینه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و افتتاح حساب برای کودکان برای نشایی با این فرهنگ کار خوبی است که می تواند در همه بانکها مورد توجه باشد و باید فرهنگ قرض الحسنه در میان کودکان نهادینه و تشویق شود.

بدهی ۳۰۰ میلیارد تومانی شهرداری قزوین ناشی از سودهای بالای بانکی است

داودی یادآورشد: به دلیل سودهای بالای بانکی در حال حاضر شهرداری قزوین بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بدهکار است و تلاش می کنیم حساب خود را با بانکها پاک کنیم زیرا پرداخت سود کلان که از جیب مردم می رود منطقی نیست و اجرای برنامه ها را با چالش مواجه می کند.

وی گفت: اگر بدهکار باشیم در اجرای برنامه های زیرساختی با چالش های جدی مواجه می شویم لذا صادقانه به مردم می گوییم یکی از راههای حل مشکلات اقتصادی در شرایط کنونی باید حرکت به سمت بانکهای مشارکتی و تسهیلات ارزان قیمت باشد تا دادن خدمات مقرون به صرفه باشد.

کد مطلب 4520909

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