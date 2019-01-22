شناسایی پهپاد اسرائیلی بر فراز مدیترانه توسط وزارت دفاع روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش روسیه یک هواپیمای موشک انداز بدون سرنشین اسرائیلی را بر فراز دریای مدیترانه شناسایی کرده است.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای گفت: امروز، ساعت ۰۷:۳۵ صبح به وقت مسکو، نیرو هوایی روسیه، یک هواپیمای بدون سرنشین بر فراز دریای مدیترانه را شناسایی کرد.

بر اساس این بیانیه، مسیر موشک ها از قسمت مرکزی دریای مدیترانه به سمت ساحل شرقی بوده است.

این بیانیه افزود: کارشناسان مرکز کنترل دفاع ملی روسیه هدف این اقدام هواپیمای بدون سرنشین را آزمایش سیستم دفاع موشکی نیروی هوایی اسرائیل اعلام کرده اند.

این در حالی است که رسانه ها پیش از این به نقل از وزارت جنگ اسرائیل اعلام کردند که ارتش این رژیم همراه با آژانس دفاع ملی موشکی آمریکا تست سیستم دفاع موشکی Arrow ۳ را انجام داده اند.