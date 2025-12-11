قاتل ۲۶ ساله ساعتی پیش در لنگرود به دام پلیس افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صبح زاهدیدرباره جزئیات درگیری منجر به قتل در محور چمخاله گفت: پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری منجر به قتل، بلافاصله تیم‌های انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه جوانی ۲۴ ساله بر اثر اصابت ضربه چاقو دچار خونریزی شدید شده و به علت شدت جراحات در محل جان باخت.

فرمانده انتظامی لنگرود با اشاره به شناسایی ضارب گفت: مأموران با اقدامات تخصصی موفق شدند قاتل ۲۶ ساله را که پس از ارتکاب جرم متواری شده بود، شناسایی و ساعتی پیش دستگیر کنند.

سرهنگ صبح زاهدی تأکید کرد: متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد و پلیس با جدیت با عوامل برهم‌زننده نظم و امنیت برخورد خواهد کرد.