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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۴۵

آیت الله اعرافی تأکید کرد؛

پرهیز از افراط و تفریط در بحث‌های اقتصادی

پرهیز از افراط و تفریط در بحث‌های اقتصادی

قم - مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور گفت: در بحث‌های اقتصادی نباید افراط و تفریط وجود داشته باشد و باید با لحاظ قوانین اسلامی و توجه به مسائل کارشناسی مسائل حل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی در دیدار رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که در دفتر مدیر حوزه برگزار شد، از اهتمام کمیسیون اقتصادی نسبت به حل مسائل و گرفتاری‌های مردم تشکر کرد و گفت: در بحث‌های اقتصادی نباید افراط و تفریط وجود داشته باشد و باید با لحاظ قوانین اسلامی و توجه به مسائل کارشناسی مسائل حل شود و نکته دیگر اینکه باید به بخش تولید توجه جدی شود و در این راستا همگرایی‌های لازم انجام شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار اقدامات کمیسیون اقتصادی را تشریح کرد و گفت: کمیسیون اقتصادی از ابتدای دوره دهم مجلس به صورت جدی موضوع اصلاح نظام بانکی را مورد توجه قرار داده و در این راستا اصلاح قانون بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته شده است.

محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: توجه بیشتر حوزه‌های علمیه به مباحث اقتصاد اسلامی نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد و کمیسیون اقتصادی آمادگی لازم را جهت دریافت پیشنهادات اصلاحی حوزه‌های علمیه در خصوص اصلاح قوانین بانکی دارد.

کد مطلب 4520961

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