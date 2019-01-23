سامانه «پست کتاب» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی سامانه اینترنتی«پست کتاب» بعد از ظهر دیروز سهشنبه دوم بهمن با حضور نیکنام حسینی پور مدیرعامل موسسه خانه کتاب، محمد احمدی معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و مجتبی تبریزنیا مشاور اجرایی موسسه خانه کتاب در سرای اهل قلم برگزار شد.
در ابتدای این مراسم نیکنام حسینیپور مدیرعامل موسسه خانه کتاب، با اشاره به پایان مهلت سه ساله تفاهمنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شرکت پست در راستای خدماترسانی به ناشران و کتابفروشان گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ۳ سال پیش تفاهمنامه همکاری برای توزیع کتاب امضا کردند که این تفاهمنامه در پایان سال ۹۶ به پایان رسید. برای تمدید این تفاهمنامه و پس از تغییرات مدیریتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت پست، در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران موضوع با آقای نعمتی و احمدی مطرح شد. پس از مطالعه کارشناسی به تفاهمنامه ای منجر شد که در بیست و ششمین دوره هفته کتاب به امضا رسید.
وی افزود: در این تفاهمنامه پنج ضلع شرکت پست، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه خانه کتاب، فعالان حوزه کتاب (ناشران،کتابفروشان، توزیع کنندگان و فروشگاههای اینترنتی کتاب) و شرکت ارائهدهنده خدمات فنی درگیر هستند و این فرایند کار را کمی طولانی کرد. با اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران جلسات و مکاتباتی درباره این موضوع انجام شد. سرانجام با رایزنی هایی که با شرکت پست در راستای مسئولیت اجتماعی آنها داشتیم به تعرفههای متفاوتی از تفاهمنامه قبلی رسیدیم.
مدیرعامل خانه کتاب ادامه داد: ناشران، کتابفروشان و فعالان حوزه نشر بعد از ورود به این سامانه از طریق سایت خانه کتاب باید مدارک لازم را ارسال و قرارداد بین خانه کتاب و استفاده کننده را امضا کنند. سعی میکنیم این فرایند با حداقل مراجعه حضوری آنها انجام شود. خوشحالیم که در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طبق وعدهای که داده بودیم از ابتدای بهمنماه سامانه راه اندازی کنیم و این سامانه هم اکنون آماده ثبت نام از متقاضیان است.
حسینیپور گفت: حال کتاب خوب نیست چرا که نوسانات قیمت کاغذ باعث افزایش قیمت کتاب شده است. در این شرایط اگر هزینه حمل و نقل را به آن تحمیل کنیم هزینه زیادی برای استفاده کننده و مصرفکننده به همراه خواهد داشت. اما شرکت پست در این زمینه همدلانه و مسئولانه پای کار آمد. اگر با معادلات اقتصادی به این تفاهمنامه نگاه کنیم، شاید برای شرکت پست زیان بار باشد اما سرمایه گذاری بلند مدت است. با ارسال ارزان کتاب به مناطق دور دست سطح آگاهی مردم را افزایش میدهیم و شرکت پست نیز به مسئولیت اجتماعی خود عمل کرده است. بهتر است نهادها و سازمانهای دیگر نیز در این راه قدم بردارند و در راه ارتقای آگاهی بخشی و دانش گام بگذارند. شرکت پست یک شبکه مویرگی است که در همه جا شعبه دارد. هر چند شرکتهای خصوصی هم وجود دارند اما باید بین آنها با ماموریت ها و مسئولیتهای شرکت پست تفاوت قایل شویم.
وی گفت: بخش عمده فعالیتها و گردش مالی حوزه نشر برای معدودی از ناشران آموزشی است. عدهای از بیرون فکر میکنند وضعیت همه ناشران مانند این گروه است در حالیکه اینگونه نیست و اگر عشق به کار نبود، اکثر ناشران باید کار را تعطیل میکردند. این نگاه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم وجود دارد که بین کسانی که برای ارتقای فرهنگ کار میکنند و کسانی که به عنوان بنگاه نشر به دنبال سود اقتصادی هستند، تفاوت قائل شویم. انتظار داریم تمام ناشران، کتابفروشان و پخشکنندگان کتاب تنها از طریق خانه کتاب برای ثبتنام در این سامانه اقدام کنند تا بحث هویتی آنها مورد تایید قرار بگیرد. در مسیر راه شاید اشکالات زیرساختی و فنی رخ دهد اما ما برای رفع آن تلاش میکنیم و همکارانم آماده پاسخگویی، راهنمایی و رفع مشکلات احتمالی هستند.
در ادامه این مراسم احمدی گفت: شاید حال کتاب خوب نباشد، اما خوشحالیم که عدهای کتابخوان هستند و ما میتوانیم قدمی برداریم تا حال آنها را خوب کنیم. صنعت پست یا ارتباطات پستی به عنوان یک پایگاه و جایگاه ارتباطات از گذشته تاریخ که فناوری به عنوان یک محور ارتباطی وجود نداشت، نقش نزدیک کردن جوامع مختلف را بر عهده داشت. تلاش ما در توسعه کتاب و کتابخوانی تلاش در راستای توسعه دانش و توسعه متوازن کشور تلقی میشود. خانه کتاب در این زمینه فعالیتهای خود را انجام میدهد و مجموعه پست حمایت فرهنگی را با هدف توسعه محصولات فرهنگی به ویژه در عرصه نشریات، روزنامهها و کتاب در دستور کار خود قرار میدهد. مسئولان شرکت پست مدنظر داشتند در چارچوب نرخنامه مصوب فراتر از آنچه در جهان است حرکت کنند و به همین دلیل نرخ تخفیف پست و توزیع مطبوعات و کتاب را حدود ۶۰ درصد در نظر گرفتیم.
وی افزود: با این تفاهمنامه میتوانیم مسیر حال خوب را برای حوزه نشر و کتابخوانان ایجاد کنیم تا بستر و فناوری اطلاعات به صورت عملیاتیتر در خدمت اهالی نشر قرار بگیرند. ما یک بستر ارتباطی هستیم که سه بعد فیزیکی، الکترونیکی و مالی را برای توسعه محصولات پیش میبریم. به عبارتی کالا، جریان اطلاعات و جریان مالی ساختار تولید محصول در شرکت پست را شکل میدهند. در اقصی نقاط کشور تعهد خدمت داریم تا برای ناشران، مولفان، کتابها و علاقمندان برای آنها فرصتهایی به وجود آوریم.
معاون فنی و بازرگانی شرکت نرخهای مصوب برای ناشران و کتابفروشان را برای شرکت پست زیانده عنوان کرد و گفت: در شرایط اقتصادی فعلی این نرخ ها زیانده هستند اما ما وظایف خودمان را در توسعه فرهنگ پیش خواهیم برد. ما با این تفاهم نامه مشترک، برای فعالان این حوزه، توسعه عدالت اجتماعی و دسترسی ساده تر با حداقل هزینه ها را فراهم می کنیم. حتی توسعه اشتغال و فعالیت های ارزش افزوده در این بستر را به وجود می آوریم.
احمدی در بخشی از سخنانش گفت: شرکت پست خدمات متعددی ارایه میکند و در فضای تجارت الکترونیک نقش الکترونیک خود را ایفا میکند. شرکت پست سامانه بازار پست را به صورت رایگان در اختیار قرار میدهد و فعالان حوزه نشر میتوانند با مراجعه به اولین اداره پست، محصولات خود را در بازار الکترونیک پست ارایه دهند. خوشحالیم که در این حوزه نقش ایفا میکنیم و تمام امکانات دیگرمان را با نگاه حمایتی در عرصه فرهنگ به ویژه کتاب ارائه میدهیم. هدف نهایی ما کمک به حوزه فرهنگ است و در این زمینه علاوه بر اینکه ۶۰ درصد نرخ کتاب تخفیف برای آن در نظر گرفتهایم در این تفاهمنامه بین ۱۵ تا ۳۰ درصد پایینتر از نرخ موصب تخفیف دادهایم که از ۲ تا ۴۰ کیلوگرم خواهد بود.
تبریزنیا هم در بخش بعدی این مراسم با بیان اینکه این جلسه به معنای اعلام رسمی فعالیت سامانه «پست کتاب» است، گفت: فراهمسازی زیرساختهای فنی و سرویسهای آن کمی زمان برد اما این سامانه در حال حاضر فعال است و ناشران، کتابفروشان، توزیع کنندگان کتاب و فروشگاههای اینترنتی کتاب میتوانند برای ثبتنام در این سامانه به سایت خانه کتاب به نشانی ketab.ir مراجعه کنند.
وی گفت: پس از ثبت اطلاعات اولیه و ارسال الکترونیکی مدارک برای احراز هویت، در صورتی که از سوی کارشناسان خانه کتاب مورد تایید قرار بگیرند به فاصله دو هفته، امکان استفاده از سامانه بهصورت موقت برای متقاضیان فراهم میشود. پس از قرارداد طی دو هفته متقاضی میتواند بهصورت دائم از این سامانه استفاده کند. تلاش کردیم قرارداد طوری تنظیم شود که نیاز به تمدید سالانه نداشته باشد. هم اکنون سامانه قابل دسترس است. و همکاران خانه کتاب برای راهنمایی و پاسخگویی و رفع مشکلات احتمالی آمادگی کامل دارند.
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