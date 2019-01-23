پسر شیروانی مادرش را به قتل رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود وحیدی اظهار کرد: اختلاف خانوادگی بین پسر و مادر منجر به قتل مادر شد.

وحیدی افزود: در پی تماس تلفنی شهروندان مبنی بر وقوع یک فقره قتل در این شهرستان بلافاصه ماموران به محل اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در جریان این ماجرا پسر ۳۶ ساله به دلیل اختلاف خانوادگی که با مادرش داشت شامگاه چهارشنبه مادر ۷۱ ساله خود را در این شهرستان با ضربات چاقو به قتل رساند.

فرمانده انتظامی شیروان گفت: این پسر که به مواد مخدر اعتیاد دارد پس از قتل مادرش و پیش از رسیدن ماموران از محل صحنه جرم متواری شد که تحقیقات پلیس برای دستگیری وی ادامه دارد.