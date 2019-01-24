رادیو ۱۰ برنامه برای فیلم فجر دارد/ گزارش تصویری برای اولین بار

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با حضور نمایندگان شبکه های رادیویی و مسعود نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره در دفتر مدیر شبکه فرهنگ برگزار شد و در آن درباره هماهنگی های لازم نسبت به تخصیص مکان مناسب برای استقرار استودیوهای رادیو، تامین امکانات لازم فنی و ورود و خروج مهمانان برنامه های رادیو بحث و گفتگو شد.

محمد صادق رحمانیان مدیر رادیو فرهنگ در این نشست بیان کرد: امسال معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با ۱۰ عنوان برنامه و ۹ شبکه رادیویی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را پوشش می دهد. «برداشت ۳۷» در رادیو فرهنگ، «کافه هنر» و «حوض نقره» در رادیو ایران، «سینما هویت» و «عصر من» در رادیو جوان، «سودای سیمرغ» در رادیو گفتگو، «اقتصاد حوالی فرهنگ» در رادیو اقتصاد، «تهران من» و «سی و هفت» در رادیو تهران و «ارغوان هنر» در رادیو نمایش عناوین این برنامه ها هستند.

واحد چند رسانه ای معاونت صدا برای اولین بار به صورت تصویری برنامه های زنده رادیو را پوشش می دهد.

مسعود نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر نیز در این نشست اعلام کرد که نشست خبری جشنواره هشت بهمن برگزار می شود و مراسم افتتاحیه نهم بهمن در پردیس سینمایی تهران (خاوران) برگزار می شود.

وی در پایان بیان کرد: مراسم اختتامیه نیز ۲۲ بهمن در برج میلاد برگزار خواهد شد و امسال به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب قرار است روز ۱۳ بهمن در مراسمی تمامی کسانی که در ۳۶ دوره قبلی جشنواره فیلم فجر سیمرغ گرفته اند به ضیافت شام دعوت شوند.